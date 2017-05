Moja pierwsza Biblia z naklejkami to przepięknie wydana książka z doskonałymi ilustracjami i ciekawie opracowanym tekstem. Dodatkową atrakcją jest zestaw ponad 120 naklejek, które należy umieścić w brakujących miejscach na ilustracjach. Książka poprzez zabawę zachęci więc dzieci do czytania historii biblijnych. Gdy wszystkie naklejki trafią już na miejsce, dziecko poczuje się prawdziwym właścicielem swojej Biblii i będzie mogło czytać ją nadal przez kolejne lata.

Moja pierwsza Biblia z naklejkami jest również przeznaczona do używania przez rodziców, wychowawców, nauczycieli i katechetów. Uczy ona, jak przystępnie, a zarazem rzetelnie przybliżać dzieciom Boga i dzieje zbawienia. Pomogą w tym bogate ilustracje wspaniale obrazujące wydarzenia i postaci biblijne, które na długo zostaną w pamięci i wyobraźni dzieci.

