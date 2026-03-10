„Moim marzeniem jest wolny Iran”: przesiedleni chrześcijanie widzą nadzieję w Armenii

GRANICA ARMENII Z IRANEM – Kościoły i organizacje humanitarne w Armenii przygotowują się na możliwość przekroczenia granicy przez tysiące irańskich uchodźców. Operation Blessing CBN, wraz z ormiańskimi i irańskimi chrześcijanami, przygotowuje się do pomocy każdemu, kto ucieka przed przemocą.

W małym kościele w Armenii, w sali rozbrzmiewają dźwięki perskiego nabożeństwa. Ta wspólnota różni się od większości kościołów w kraju. Każdy z nich to uchodźca z Iranu, mężczyzna i kobieta, którzy uciekli przed prześladowaniami i znaleźli schronienie za granicą.

Teraz wielu w tym kościele z niepokojem obserwuje sytuację, martwiąc się o członków rodziny, którzy nadal są uwięzieni w kraju.

Irańska chrześcijanka imieniem Neli powiedziała: „Kiedy ogarnia mnie niepokój, nieustannie się modlę i wierzę, że nad moją rodziną jest potężna ręka Boga”.

Gdy wojna pochłania ich ojczyznę, modlitwy te nabierają jeszcze większej pilności.

„Niech Bóg naprawdę nam pomoże i niech Iran zostanie oczyszczony z Islamskiej Republiki, a korzenie ich ucisku i tyranii niech zostaną wyrwane z mojego kraju” – modliła się Esther, inna irańska chrześcijanka.

Neli została chrześcijanką po tym, jak ujrzała Jezusa we śnie. Mówi, że jej wiara daje jej oparcie, gdy śledzi wiadomości z ojczyzny. Podjęliśmy środki ostrożności, aby chronić jej tożsamość.

„Bóg jest wierny obietnicom, które dał mi w moim życiu, więc ponieważ widziałam już wcześniej, że jest wierny, to właśnie pomaga mi przetrwać każdy dzień” – powiedziała.

Inni obecni tutaj opisują represje, które zmusiły ich już wcześniej do opuszczenia Iranu.

Esther powiedziała: „Islamska Republika jest bardzo, bardzo okrutna i znosimy to od 47 lat, nigdy nie wyobrażając sobie, że kiedykolwiek się jej pozbędziemy”.

Mimo to wielu odczuwa złożoną mieszaninę żalu i nadziei.

Neli powiedziała: „To paradoks, bo jednocześnie jestem smutna i szczęśliwa. Smutna, ponieważ tak wielu moich przyjaciół ginie na ulicach swoich miast, ale szczęśliwa, ponieważ przyszła obca siła, aby nam pomóc”.

W miarę jak wojna się nasila, ormiańskie kościoły i organizacje humanitarne, takie jak Operation Blessing, przygotowują się na to, co może nastąpić dalej.

Samson Mkrtchyan z Bethel Church powiedział: „Widzimy sytuację, ona przechodzi na inny poziom, więc musimy być przygotowani”.

Mkrtchyan, wieloletni ormiański pastor, współpracuje z Operation Blessing przy kompletowaniu zestawów higienicznych, paczek żywnościowych i materiałów ratunkowych na wypadek, gdyby przez granicę zaczęły przechodzić duże liczby ludzi.

Diego Traverso z Operation Blessing Disaster Relief powiedział: „Orphan’s Promise od dawna utrzymuje relację z pastorem Samsonem i jego kościołem, pracując w tym regionie przez wiele lat, a teraz uruchamiamy to partnerstwo, aby wspólnie zająć się potencjalną falą uchodźców napływających z Iranu”.

W weekend dołączyli ormiańscy chrześcijańscy wolontariusze, układając pudło za pudłem z pomocą humanitarną. Mkrtchyan ma armię wolontariuszy gotowych do działania w każdej chwili.

„Są gotowi pomagać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie tylko tutaj (w stolicy), ale także na granicy” – powiedział Mkrtchyan.

Część pudeł z pomocą została dostarczona do tej niewielkiej irańskiej wspólnoty, która spotyka się w Erywaniu.

Dla tych wierzących wojna to coś więcej niż kryzys geopolityczny. To sprawa osobista. Ich rodziny wciąż są w Iranie. Ich ojczyzna pogrążona jest w chaosie. Ale tutaj, w Armenii, modlą się nie tylko o pokój, lecz także o wolność, która – jak mają nadzieję – pewnego dnia pozwoli im wrócić do domu.

Neli powiedziała: „Moim marzeniem jest to, abyśmy mogli wielbić Boga w wolnym Iranie i głosić ludziom prawdziwego Boga. To jest marzenie, które wszyscy my, słudzy wypędzeni z Iranu, nosimy w naszych sercach”.

Autor: George Thomas

Źródło: CBN News