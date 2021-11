W odpowiedzi na dążenia LGBT, by zamknąć usta kościołowi …

Organizacja chrześcijańska z Wielkiej Brytanii rozpoczęła kampanię w celu podniesienia świadomości o wysiłkach rządu, mających na celu zakazanie tzw. terapii konwersyjnej.

Jeśli zakaz zostanie wprowadzony, może stanowić przeszkodę dla modlitwy za tych, którzy zmagają się z pociągiem do tej samej płci i ze swoją orientacją seksualną.

Twórcy ruchu „Let Us Pray” (Módlmy się) z Christian Institute mówią, że celem zakazu terapii konwersyjnej jest delegalizacja modlitwy, głoszenia i opieki pastorskiej, podczas gdy kościoły powinny móc zgodnie z prawem nauczać tego, w co wierzą.

Chronić wolność przekonań

„Chcemy chronić wolność głoszenia i praktykowania przez chrześcijan swoich przekonań” – czytamy na stronie internetowej organizacji. „Chrześcijanie wierzą w małżeństwo między mężczyzną i kobietą jako jedyny kontekst dla seksu. To przekonanie dominujące, oparte na Biblii, istniejące od dawna i nie sugerujące wobec nikogo żadnych złych zamiarów”.

Terapia konwersyjna to termin używany przez orędowników LGBTQ, którzy twierdzą, że to praktyka szkodliwa i może prowadzić do wyrządzenia sobie krzywdy lub popełnienia samobójstwa.

Rzecznik „Let Us Pray”, Simon Calvert, w rozmowie z GB News powiedział, że wspieranie zakazu terapii konwersyjnej to zasadniczo mierzenie w „przekonania kościołów ewangelikalnych i ludzi, którzy się w nich modlą”.

Wcześniej tego roku, brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że modlenie się za kogoś, kto zgłębia swoją tożsamość płciową, nie będzie wyjęte spod prawa w żadnym zakazie terapii konwersyjnej.

NIE ingerencji w pracę kościoła

„Tak jak rząd jasno określił w 2018 roku, gdy po raz pierwszy wyraziliśmy nasze zobowiązanie do położenia kresu terapii konwersyjnej, nadal będziemy pozwalać dorosłym na otrzymywanie odpowiedniego wsparcia pastorskiego (obejmującego modlitwę) w kościołach i innych okolicznościach religijnych, w zgłębianiu ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej” – napisał Johnson w liście do Evangelical Alliance. „Podobnie jak wy, nie chcę widzieć uznawania duchownych i członków kościoła za łamiących prawo z powodu zwykłej, nie represyjnej aktywności”.

Jednak według Calverta, twórcy kampanii „Let Us Pray” obawiają się, że żądania działaczy LGBTQ mogą „ingerować i wywierać wpływ na zwykłą pracę kościołów”.

„Przesłaniem kościoła jest możliwość wybaczenia w Chrystusie, dlatego nauka o tym, że każdy człowiek jest grzesznikiem, to dla kościołów ewangelikalnych absolutna konieczność” – wyjaśnił Calvert.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

