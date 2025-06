Modlitwa Pańska jest bardziej znana niż Gwiezdne Wojny

Osoby obawiające się, że kultura popularna wypiera Ewangelię Chrystusa, mogą odetchnąć z ulgą — okazuje się, że Modlitwa Pańska jest nieco bardziej rozpoznawalna niż słynne pozdrowienie z uniwersum „Gwiezdnych wojen”.

Kościół Anglii przeprowadził badanie wśród 2000 osób, pytając je o źródła znanych cytatów z filmów, literatury i historii. Wśród nich znalazły się również fragmenty Modlitwy Pańskiej, takie jak: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

Modlitwa Pańska okazała się najbardziej rozpoznawalnym cytatem — aż 80,3% respondentów poprawnie wskazało jej pochodzenie. Tuż za nią uplasowało się zdanie „Niech moc będzie z tobą” z „Gwiezdnych wojen”, które rozpoznało 79,9% uczestników badania.

Aż 89% ankietowanych zadeklarowało, że słyszało o Modlitwie Pańskiej, a wśród osób identyfikujących się jako chrześcijanie odsetek ten wzrósł do 95%. Co więcej, 89% respondentów przyznało, że modliło się tą modlitwą, a 58% twierdzi, że robi to codziennie.

Wyniki badania były również korzystne dla klasyki literatury. Cytat „Być albo nie być” z „Hamleta” Williama Szekspira poprawnie rozpoznało 73% uczestników. Gorzej wypadł Charles Dickens — jedynie 39% respondentów znało początek „Opowieści o dwóch miastach”: „Były to czasy najlepsze i były to czasy najgorsze”.

Cytat Winstona Churchilla o „nielicznych” i bitwie o Anglię poprawnie wskazało 61% badanych, a 63% rozpoznało hymn narodowy. Z kolei 58% znało słowa piosenki „You’ll Never Walk Alone”, szczególnie popularnej wśród kibiców Liverpoolu.

Arcybiskup Yorku, Stephen Cottrell, prowadzi obecnie „Lord’s Prayer Tour” w ramach inicjatywy Faith in the North. Jak powiedział:

„Wyniki te odzwierciedlają to, co słyszymy w całej północnej Anglii w ramach naszej inicjatywy Faith in the North, która zachęca ludzi do zgłębiania Modlitwy Pańskiej. Choć jest ona starożytna, jej słowa wciąż przemawiają do ludzi wszystkich wyznań — i do niewierzących.

W świecie zmieniających się kultur i okoliczności Modlitwa Pańska pozostaje stałym punktem odniesienia — być może nigdy wcześniej nie była tak aktualna jak dziś.

Wersy takie jak „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” z wielką siłą odnoszą się do współczesnych wyzwań, przypominając nam, byśmy szukali wystarczalności, a nie nadmiaru, i zastanowili się, co naprawdę oznacza „wystarczająco”.”

Źródło: Christian Today