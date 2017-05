Członkowie gabinetu Prezydenta Donalda Trumpa spotykają się co tydzień na modlitwie.

Założyciel służb chrześcijańskich Capitolu, Ralph Drollinger uważa, że „z punktu widzenia zdrowia i kierunku państwa, gdy jego przywódcy szukają Boga, naród może być błogosławiony przez Niego w sposoby “o wiele więcej ponad to wszystko o co prosimy lub o czym myślimy”.

Więcej w j. angielskim na: http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=21187