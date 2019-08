Moc uwielbienia działa! – Merlin Carothers

Czym jest uwielbienie? To wywyższanie Boga. To oddawanie Mu czci, jakiej jest godzien. To stawianie Go na pierwszym miejscu niezależnie od okoliczności. Czy można zdobyć się na to również w skrajnie trudnych sytuacjach? Jak skupić się na uwielbieniu, gdy jesteśmy zniewoleni nałogiem, zmagamy się z chorobą swoją lub bliskich albo doświadczamy innych przeciwności?

Merlin Carothers

niezwykle popularny autor bestsellerów dotyczących życia duchowego. Jego główną misją było pokazywanie mocy uwielbienia Boga w codziennym życiu chrześcijanina.

Napisał kilka bestsellerów o uwielbianiu Boga. Jego książki przetłumaczono na 53 języki i wydano w 17 milionach kopii.

Urodził się w 1924 roku. Zmarł 11 listopada 2013

Dane książki:

Tłumaczenie: Joanna Gorzkowska

Wydawca: Wydawnictwo Esprit