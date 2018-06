Moc modlitwy dziecka

O CZYM CHCESZ POWIEDZIEĆ BOGU? Bóg uwielbia słuchać, kiedy opowiadasz Mu o swoim dniu, swoich przyjaciołach, swojej szkole, swojej rodzinie, o wszystkim, nawet o twoich największych problemach. Modlitwa jest tak prosta, jak rozmowa z najlepszym przyjacielem – a kiedy spróbujesz się pomodlić, odkryjesz, że Bóg jest najwspanialszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek mogłeś sobie wymarzyć.

On obiecał, że…

wysłucha cię, gdy będziesz do Niego mówić,

pocieszy cię, gdy dopadnie cię strach lub zmartwienie,

pomoże ci, gdy będziesz chciał zrobić właściwą rzecz.

Niniejsza książka przedstawia zabawne historie i zawiera puste miejsca na pisanie własnych słów do Boga, a także porady i modlitwy spisane przez inne dzieci, które pomogą ci odkryć moc modlitwy.

Jeśli jesteś gotowy, Pan Bóg czeka, aby z tobą porozmawiać.

Drogi Boże, modlę się o każdą osobę w mojej rodzinie. Modlę się o to, abym potrafiła bardziej szanować moich rodziców. Modlę się, abym była wdzięczna za to, co mam.

– Landrie (10 lat)

Boże, daj mi siłę i odwagę, abym mogła być sobą i nie martwiła się tym, co pomyślą inni ludzie.

– Savannah (11 lat)

Stormie Omartian jest autorką serii bestsellerów Moc modlitwy (ponad 34 miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie), m.in.: Moc modlitwy żony, Moc modlitwy męża, Moc modlitwy rodzica, Moc modlitwy kobiety, Moc modlitwy nastolatka, Życie w mocy modlitwy i autobiografii Droga z ciemności. Stormie i jej mąż Michael są małżeństwem z ponad 40-letnim stażem. Mają troje dorosłych dzieci, w tym dwoje w związkach małżeńskich, i jedną wnuczkę.

Spis treści

Wszystkim, którzy kochają dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1. Mówię do Pana Boga i On mnie słyszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2. Mówię o tym Bogu, kiedy się boję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. Mówię Bogu, kiedy coś mnie boli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4. Proszę Boga o pomoc, kiedy trudno mi się modlić . . . . . . . . . . . 45

5. Modlę się o moich przyjaciół, rodzinę i innych . . . . . . . . . . . . . . . 53

6. Proszę Boga o to, żeby pomógł mi robić to, co właściwe . . . . . . . . . 65

7. Modlę się do Boga o to, co mnie martwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75

8. Mówię Bogu, że nie jest mi łatwo czekać na odpowiedzi na moje modlitwy . . . 83

9. Dziękuję Bogu za wszystkie prezenty, jakie mi daje . . . . . . . . . . . .. . 93

10. Dzielę się z Bogiem moimi planami na przyszłość i moimi celami . . . .. .. . 103

Mój dzienniczek modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

FRAGMENT

Wszystkim, którzy kochają dzieci

Kochana mamo lub tato, dziadku lub babciu, ciociu lub wujku, nauczycielu lub opiekunie, kimkolwiek jesteś, ale masz Ojcowskie serce dla dziecka, które czyta tę książkę.

Wiedz, że Pan Bóg pragnie mówić do dzieci, a dzieci chcą rozmawiać z Panem Bogiem. Nigdy nie jest za wcześnie, aby je tego nauczyć. Bez względu na to, ile lat ma dziecko, chłopczyk czy dziewczynka, nie jest za młode, aby nauczyć się modlić.

Powstało mnóstwo książek na temat modlitwy. Jednak większość z nich została napisana dla dorosłych. Ale dlaczego tylko dorośli mają czytać dobre książki? Czy modlitwy dorosłych są bardziej skuteczne niż dzieci? Niekoniecznie. Znam wiele dzieci, które mają silną wiarę i niesamowite zrozumienie modlitwy. Ich modlitwy są o wiele potężniejsze niż dorosłych, których wiara często jest słaba i rzadko rozmawiają z Bogiem. Żaden dorosły nie powinien lekceważyć mocy modlitwy dziecka. Powód jest prosty. Moc modlitwy dziecka jest dokładnie taka sama jak dorosłego człowieka. Przepełnia ją Boża moc. Jeśli wiara stanowi iskrę zapalną dla mocy, to nie ma ograniczeń co do tego, jak jasno może świecić płomień w sercu dziecka. Nie ma również żadnych ograniczeń, co Bóg może zrobić w odpowiedzi na taką modlitwę. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że jakiekolwiek znaczenie wiąże się z tym, czy modlący się człowiek jest duży czy mały, gruby czy chudy.

Co więcej, dzieci zwykle mają czysty rodzaj wiary. Gotowe są wierzyć Bogu bez względu na wszystko i naprawdę ufają Mu, że odpowie na ich modlitwy. Nie ma w nich tych wszystkich wątpliwości i pytań co do modlitwy, jakie zadają sobie dorośli. Dzieci bardzo łatwo dają się nauczyć modlitwy. Bez trudu uczą się dziękować Bogu, kiedy ich modlitwy zostają wysłuchane, oraz lekko przychodzi im zauważać odpowiedzi na ich modlitwy, które pojawiają się w zupełnie nieoczekiwany sposób. Powinny tylko wiedzieć, że Bóg jest prawdziwy, że słucha ich modlitw i że na nie odpowie …

Dane książki:

ISBN: 978-83-61131-61-8

Liczba stron: 128

Wymiary: 160 mm x 210 mm

Rok wydania: 2018

Autor: Stormie Omartian

Wydawca: DobrySkarbiec