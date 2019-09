MOB TeHillah – Oto On

„Oto On” jest płytą, która jest wyrazem hołdu, miłości i wdzięczności wyrażanej w relacji z żywym Bogiem. Jest to zbiór 12 utworów, które są różnorodne, ale zarazem spójne.

Piosenka pt. „Rzeka” autorstwa młodej, utalentowanej, amerykańskiej songwriterki Jenny Embry, jest jedynym nieautorskim utworem zawartym na płycie. Reszta została napisana przez Mateusza. Miłosna ballada „Słodka”, która powstała oryginalnie w języku angielskim, zamieszczona została na płycie w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (O my love).

Sama muzyka grana przez MOB TeHillah to granie mocne, męskie, takie „nieogolone”; w zamyśle autora piosenki mają pobudzić do myślenia o Bogu i o tym kim On jest lub kim może się stać jeśli zdecydujemy się iść za nim. Muzycznie jest to mieszanka rocka, popu, elektroniki, folku, można znaleźć na niej elementy i wpływy różnych rodzajów muzyki a nawet epok muzycznych.

Oprócz „typowego” uwielbienia, znajdziemy tam wątki autobiograficzne – „Jasny Brzeg”. Mocny, emocjonalny, wykrzyczany „Jesteś Święty”, tęskny „Oczekujemy Ciebie tu” czy też nietypową interpretację „Psalmu 121” i inne, nie mniej intrygujące. Całość płyty tematycznie obraca się wokół czołowej postaci – Jezusa Chrystusa.

Estetycznie i muzycznie jest to dobrze spędzona godzina.

W nagraniach udział wzięli:

Mateusz Ostrowski – gitara, wokal

Zbyszek Nowakowski – gitary

Michał Ziobrowski – klawisze

Mirek Stępień – Bass

Maciek Kietliński – bębny

Gościnnie

Klaudia Stępień – wokal (w utworze RUAH).

Nagrań dokonano w MStudio w Bełku.

Mix i mastering – Mirek Stępień.

Płyta do kupienia m.in. TUTAJ.