Mjanma: Wojsko podpaliło jeden z największych Kościołów w kraju

Kościół był ważnym miejscem dla wielu chrześcijan

Mimo że w pożarze nie było ofiar śmiertelnych, wydarzenie to głęboko wstrząsnęło miejscowymi chrześcijanami. „Niektórzy opłakują stratę, inni zastanawiają się, dlaczego Bóg pozwolił na coś takiego, a jeszcze inni szukają w Bogu nadziei” – powiedziała lokalna partnerka Open Doors Teresa*.

Od czasu przewrotu wojskowego w samym tylko Thantlang w stanie Czin podpalono ponad 1200 domów i 11 kościołów. Kościół baptystyczny w Thantlang liczy ponad 600 członków i jest uważany za największy i najbardziej znany w całym stanie. Większość mieszkańców Thantlang została zmuszona do ucieczki z miasta w 2021 roku i obecnie żyje na pobliskich terenach.

Jednym z uchodźców jest Zuala*. W rozmowie z lokalnymi partnerami Open Doors wyjaśnił, dlaczego kościół ma dla niego szczególne znaczenie i jak zareagował na wiadomość o jego zniszczeniu: „Ciężko pracowaliśmy, wpłacaliśmy pieniądze, zakasaliśmy rękawy i zbudowaliśmy kościół własnymi rękami; nasz kościół jest dla nas bardzo ważny. Kiedy widzimy zdjęcia pożaru i zniszczenia, boli nas serce”.

Powtarzające się ataki na chrześcijan

Podpalenie kościoła głęboko wstrząsnęło chrześcijanami. Kima* jest jednym z tych, którzy uciekli z Thantlang. Pamięta, że żołnierze przychodzili do okolicznych wiosek tak często, że mieszkańcy reagowali swego rodzaju rutyną:

„Kiedy słyszeliśmy, że żołnierze zbliżają się do naszej wioski, zbieraliśmy wszystko, co mogliśmy unieść, i uciekaliśmy do dżungli. Czasem zostawaliśmy tam do zmroku, czasem kilka dni. Gdy tylko słyszeliśmy, że żołnierze się wycofują, wracaliśmy do naszych domów. Niestety po powrocie okazywało się, że nasze domy zostały splądrowane, a żołnierze zabierali wszystko to, na co mieli ochotę. Kiedy doszło do tego, że żołnierze zaczęli palić nasze domy i kościoły, wiedzieliśmy, że musimy uciekać. Nie byliśmy już bezpieczni”.

Chrześcijanie postrzegani jako zagrożenie dla jedności narodowej

Około 60% ludności Mjanmy należy do grupy etnicznej Bamar. Być Bamarem to znaczy być buddystą. Wyznawcy innych religii uważani są za obcych i zagrożenie dla państwa i jedności narodowej. Większość chrześcijan w Mjanmie należy do mniejszości etnicznych. Duża grupa mieszka w stanach Czin i Kayah.

Właśnie w tych stanach miała miejsce większość ataków wojskowych na ludność cywilną w ciągu ostatnich dwóch lat. Armia Republiki Związku Mjanmy wielokrotnie atakowała chrześcijańskie wioski i kościoły. Zabijali chrześcijańskich pracowników organizacji humanitarnych i pastorów, podczas gdy klasztory buddyjskie pozostawały nietknięte.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Mjanma zajmuje 12. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Mjanmie!

Módl się za chrześcijan, którzy są wstrząśnięci trwającymi walkami i utratą kościoła – aby znaleźli pocieszenie w Jezusie.

Módl się o ochronę i zaopatrzenie dla wszystkich chrześcijańskich uchodźców wewnętrznych, którzy stracili swoje domy.

Módl się, aby Jezus umocnił chrześcijan w wierze, tak aby stali się przykładem dla pogrążonego w wojnie domowej kraju.

Módl się o Boże prowadzenie dla przywódców kraju, aby zamiast walczyć z własnym narodem, stworzyli warunki dla pokojowego współistnienia wielu grup etnicznych i religijnych.

