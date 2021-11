Mjanma: płoną domy i kościoły

Podczas piątkowego ataku zostały zniszczone dwa kościoły. „Walki na terenach chrześcijańskich w okręgu Falam w stanie Czin i w stanie Kaczin są zacięte. Tamtejsi chrześcijanie zostali zmuszeni do ukrywania się w dżungli – miasta całkowicie opustoszały”, opisuje sytuację w swoim kraju Lwin*, jeden z lokalnych partnerów Open Doors.

Chrześcijanie uciekają przed groźbą przemocy; płoną domy i kościoły

Tysiące mieszkańców zamieszkałego w większości przez chrześcijan stanu Czin zostało wysiedlonych z powodu rosnącej przemocy ze strony armii. Na początku października wojsko wysłało dodatkowe oddziały do górzystego stanu, aby odeprzeć bojowników ruchu oporu. Spowodowało to również nasilenie ataków na kościoły, co zmusiło wielu chrześcijan do porzucenia dotychczasowego życia i ucieczki do dżungli.

Żołnierze plądrują, ostrzeliwują i okupują kościoły. Całe wioski sparaliżował strach. „Sytuacja jest trudna do opisania” – mówi Lwin. „Gdziekolwiek idzie wojsko, pali domy, zabija świnie i okupuje kościoły”. Tylko w ostatni piątek żołnierze spalili ponad 130 domów w mieście Thantlang, w tym dwa kościoły (Kościół na Skale i Kościół Prezbiteriański). Ponieważ mieszkańcy miasta uciekli przed groźbą przemocy ze strony junty, nie było nikogo, kto mógłby ugasić pożar.

Chrześcijanie proszą o modlitwę „abyśmy potrafili przebaczać”

Większość chrześcijan w Mjanmie należy do mniejszości Czin. Do tej grupy należy Zew That*. Wyjaśnia, dlaczego strategiczne niszczenie mienia szczególnie mocno uderza w mniejszościowy lud Czin: „My, Czin, mamy zupełnie inną filozofię niż Birmańczycy [większość ludzi w Mjanmie należy do tego plemienia]. Dla nich jedzenie i ubrania są najważniejsze, ale dla nas, Czin, najważniejszy jest nasz dom.

Kiedy więc ktoś niszczy nasz dom, trudno jest nam przebaczyć. Ale wiemy, że Biblia mówi nam, abyśmy przebaczali naszym wrogom. Mamy nadzieję, że inni chrześcijanie będą się za nas modlić, abyśmy potrafili przebaczyć”.

Zew That opowiada o swojej 8-letniej córce, co ilustruje, jak głęboko sięga ból. „Byłem wstrząśnięty, kiedy modliła się: 'Panie, zabij generałów. Zabij armię. Zabij ich, proszę”. Powiedziałam jej, że Bóg chce, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, a wtedy ona zmieniła swoją modlitwę. Powiedziała: ‘Panie, proszę, zakończ dyktaturę’. Cała ta przemoc odbija się nie tylko na nas, ale przede wszystkim na naszych dzieciach”.

„Kościół przeszedł tak wiele, a wierni mają za sobą traumatyczne przeżycia” – dodaje Daisy Htun*, lokalna partnerka. „Zaatakowane zostały budynki kościelne – zostały zdewastowane, obrabowane, a nawet spalone. Kiedy zaczęły się bombardowania, ludzie nie mieli innego wyboru, jak tylko uciekać. Według naszych danych od czasu zamachu stanu zniszczonych zostało 30 kościołów”.

Lwin szczególnie martwi się o dzieci i młodzież, które zostały wyrwane z codziennej rutyny, najpierw z powodu pandemii, a teraz z powodu wojny domowej. Poniżej zamieszczamy jego prośby modlitewne.

*imiona zmieniono

Prosimy, módl się o sytuację w Mjanmie i cierpiących chrześcijan!

Lwin: „Proszę, módl się o to, byśmy mogli służyć dzieciom i młodzieży, by mogli poznać Boga i Jego Słowo. Módl się, aby znaleźli normalność i stabilność pośród kryzysu”.

Módl się, aby Bóg powstrzymał rozlew krwi i zniszczenie.

Módl się za chrześcijan i innych wysiedlonych, aby Jezus dał im wewnętrzny pokój i aby pomimo trudności mogli skupić na Nim swój wzrok.

Módl się za wyższych dowódców wojskowych, aby Bóg dotknął ich serc i pokazał im drogę wyjścia z kryzysu.

Za Open Doors

Podobne: Mjanma: Wojsko ostrzelało kościół. Cztery osoby zabite