Misjonarze wśród Koreańczyków z Północy w Polsce

Głos Prześladowanych Chrześcijan w Polsce informuje: W dniach 24 – 28 maja będziemy gościć w Polsce pastora Erica Foley’a i jego żonę dr Hyun Sook Foley, niestrudzenie niosących ewangelię do Korei Północnej i okazujących różnorodną pomoc północnokoreańskim uchodźcom. Towarzyszyć im będą dwie chrześcijanki, które uciekły z Korei Północnej.

Pani P.

Urodziła się w rodzinie chrześcijańskiej w Korei Północnej. Gdy była małą dziewczynką, jej rodzice zostali zamordowani przez reżim komunistyczny za wiarę w Chrystusa. W 1998 r. uciekła z trojgiem dzieci najpierw do Chin, a potem do Korei Południowej. Głosi ewangelię i prowadzi w wierze innych uchodźców z Korei Północnej.

Pani K.

W wieku 18 lat została zesłana do obozu pracy na 2,5 roku w Korei Północnej. Jej ojciec i syn zostali zamordowani przez reżim komunistyczny. Nawróciła się do Chrystusa jeszcze w Korei Północnej. W 2011 r. razem z córką uciekła przez Chiny i Tajlandię do Korei Południowej.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z ich udziałem.

Łódź, 24 maja 2017, godz. 18:00, Kościół Zielonoświątkowy ul. Jaracza 95/97

Wrocław, 26 maja 2017, godz. 18:00, Wspólnota Dom Modlitwy, Kościół Chrześcijan Baptystów II Zbór we Wrocławiu, ul. Łukasińskiego 20 A

Skoczów, 28 maja 2017, godz. 10:00, Wspólnota Ewangelii, ul. Stalmacha 24G