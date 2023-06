Misjonarz i tłumacz biblii przyprowadza króla do Jezusa

Innowacyjna platforma tłumaczenia Biblii, w ułamku czasu i za ułamek ceny zanosi Słowo Boże społecznościom, do których ewangelia jeszcze nie dotarła.

Służba o nazwie unfoldingWord współpracuje z misjonarzami, którzy chcą zakładać kościoły na odległych obszarach, ale nie mają dostępu do przekładów Biblii na języki, którymi posługują się miejscowi.

Służba stworzyła program Church-Centric Bible Translation (CCBT), by dawać kościołom zakładanym w tych społecznościach treści, narzędzia technologiczne i zasoby szkoleniowe służące do tłumaczenia Biblii.

Na przykład, w afrykańskim Czadzie żyje 17 milionów ludzi, z których ponad 9 milionów mówi językami innymi, niż dominujący tam czadzki arabski. Dzięki projektowi o nazwie Chadian Arabic Gateway Language, unfoldingWord wyposaża tłumaczy pracujących nad przekładami Biblii dla 78 społeczności, które nie słyszały ewangelii.

Jeremiasz, założyciel kościołów w Czadzie, zaczął używać oprogramowania unfoldingWord, by tłumaczyć historie dla mieszkańców pewnej muzułmańskiej wsi w odległej części kraju.

Razem ze swoim zespołem, Jeremiasz pojechał do społeczności znanej z wrogiego nastawienia do chrześcijan, by pokazać przygotowane slajdy z audio-wizualną prezentacją Open Bible Stories.

„Król z tego obszaru był znany z posługiwania się okultyzmem, by manipulować i dręczyć ludzi. Był też wrogo nastawiony do chrześcijaństwa i utrudniał życie każdemu, kto się nim interesował” – wyjaśniono na stronie internetowej unfoldingWord.

Jeremiasz pokazał audio-wizualną Biblię mieszkańcom wsi, którzy nie mieli pojęcia, kim jest Jezus. Następnie podzielił się ewangelią z przywódcą wsi, który był chory.

Królu, czy mogę się o ciebie pomodlić?

„Mój duch napełnił się odwagą” – wspomina Jeremiasz. „Zapytałem: ‘Królu, czy mogę się o ciebie pomodlić?’. Powiedział ‘tak’, a wtedy wziąłem go za rękę”.

„Gdy zacząłem się modlić, miałem w duchu jeszcze silniejsze poruszenie, by przedstawić mu Jezusa jako Zbawiciela” – mówił dalej. „Powiedziałem: ‘Jesteś królem, ale masz kogoś, kto jest Królem królów. Jeśli uwierzysz, On ci pomoże’”.

„Król uwierzył! Wtedy poprowadziliśmy go w modlitwie, a on wyznał Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. A Bóg go uzdrowił” – powiedział Jeremiasz. „Było to bardzo mocne doświadczenie”.

Teraz przywódca wsi stara się pogłębiać swoją relację z Chrystusem.

„Ewangelizowanie tej społeczności wiąże się z dużym ryzykiem” – powiedział Dane Skelton z unfoldingWord w rozmowie z Mission News Network.

„Ale Jeremiasz i jego zespół, w Duchu Bożym i z wielką odwagą postanowili wyruszyć w długą podróż, by podzielić się z tamtą populacją Open Bible Stories” – wyjaśnił.

David Reeves, lider w Church-Centric Bible Translation mówi, że platforma pomaga przyspieszyć wysiłki ewangelizacyjne.

„Ludzie przychodzą do Chrystusa i rozumieją Biblię w znacznie głębszy sposób, niż kiedykolwiek przedtem. Słowo Boże było w niezwykły sposób pokazywane jako żywe i aktywne” – napisał w felietonie dla „The Christian Post”.

„Gdy kościół bierze odpowiedzialność za swoje tłumaczenie Biblii, uwalniana jest Boża moc, a kościół buduje się i umacnia” – kontynuował.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN