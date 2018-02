Misja między światami – część 1, Księga Króla

Nie oszukujmy się, Eugeniusz Szytelnik to najzwyklejszy na świecie przeciętniak. Jedynym darem, który posiada, jest nadzwyczajna umiejętność szybkiego czytania, a wręcz pochłaniania książek. Kiedy pewnego dnia nieznajomy odwiedza antykwariat jego ojca, zycie chłopca wywraca się do góry nogami. Eugeniusz trafia do miejsca, o którym dotąd nie miał pojęcia. Już niedługo przyjdzie mu wziąć udział w bitwie ważącej losy dwóch światów – jego własnego oraz krainy Nizoziemu.

Misja między światami to świetna opowieść dla tych, którzy lubią wartką akcję i historie z pogranicza fantasy, opowiadane w szybkim tempie i z dużą dawką humoru.

Dane książki

Autor: Jerry Jenkins, CHris Fabry

Wydawca: Wydawnictwo Mądra Książka