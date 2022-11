Misja dostarcza 225 tysięcy Biblii do Macedonii Północnej

Służba chrześcijańska z Teksasu, która wcześniej przemycała Biblie do Związku Radzieckiego, przekazała rekordową partię darmowych Biblii dla dzieci, dostarczając je do leżącej na południu Europy Macedonii Północnej, gdzie wiele dzieci nie ma dostępu do Pisma Świętego w swoim języku.

Założona w 1961 roku służba Eastern European Missions (EEM) drukuje i rozpowszechnia darmowe Biblie w Europie Wschodniej i okolicznych krajach, przekazując je obozom młodzieżowym, szkołom, ośrodkom dla uchodźców i innym placówkom, w których jest potrzeba Pisma Świętego.

Organizację zapoczątkowała niewielka grupa misjonarzy, którzy zaczęli przemycać Biblię na teren Związku Radzieckiego, po czym rozszerzyli działania na miejsca z pozoru nieosiągalne.

Biblie dla dzieci

Ostatnio misja EEM dostarczyła ponad 225 tysięcy Biblii dla dzieci do Macedonii Północnej, po otrzymaniu zgodny macedońskiego rządu, który usłyszał o jej działalności. Dar umożliwiła prowadzona przez EEM kampania zbierania funduszy „Biblie dla dzieci”.

Macedoński rząd dowiedział się o akcji EEM na Chorwacji, dokąd w zeszłym roku misja dostarczyła 650 tysięcy Biblii do szkół publicznych, wożąc je dziewięcioma półciężarówkami.

Bart Rybinski, wicedyrektor operacji europejskich EEM, powiedział, że misja nawiązała kontakt z macedońskim rządem w związku ze swoją wcześniejszą współpracą z Bible Society of North Macedonia (Towarzystwo Biblijne w Macedonii Północnej). EEM skontaktowało się z Bible Society, by uzyskać prawo publikacji ich treści; służba miała też kontakty kościołami prawosławnymi na obszarze kraju.

Dyrektor EEM, Bob Burckle, w wywiadzie dla The Christian Post powiedział, że na początku swojej działalności misja w najlepszym razie dostarczała od kilkuset do dwóch tysięcy Biblii rocznie. W ostatnich latach EEM się rozwinęła i tylko w zeszłym roku przekazała 1,5 miliona Biblii w ponad 20 językach do ponad 30 krajów.

„Słowo Boże to ziarno, które siejemy, i współpracujemy w tym celu z wieloma różnymi organizacjami” – powiedział Burckle w wywiadzie. „Zwracamy się do dużych podmiotów zajmujących się tłumaczeniem Biblii, jak Bible League, do różnych stowarzyszeń biblijnych, by zdobyć ich tłumaczenia. Te organizacje formatują wydania, przetwarzają je w słowo drukowane, następnie my drukujemy, wydajemy i dystrybuujemy”.

Według Burckle, większość funduszy misji pochodzi od osób prywatnych i kościołów. Jej działalność wspierają obecnie co najmniej 1 082 kościoły ze Stanów Zjednoczonych.

(…)

Od upadku Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku, Macedonia Północna doświadcza konfliktów z sąsiadami. W wyniku upadku, już w 1991 roku Republika Macedonii ogłosiła niepodległość. (…)

Rybinski powiedział, że z powodu braku pozytywnych wpływów, krajowy rząd i przywódcy kościelni dostrzegli korzyść w tym, by dzieci miały Biblię w swoim języku, która w Macedonii nie jest powszechnie dostępna.

„To więcej niż Biblia”

„To więcej niż Biblia” – mówi Rybinski. „To Biblia w języku narodowym, a to dla nich bardzo znaczące”.

Burkle dodał, że przywódcy Macedonii Północnej poprosili EEM o dostarczenie w 2023 roku kolejnej partii 225 tysięcy egzemplarzy Biblii.

Wskazał też na „ducha jedności”, który łączy ludzi, ponieważ jak zauważył, wszyscy zgadzają się w kwestii potrzeby dostępu do Słowa Bożego.

Jak zapewnia dyrektor EEM, misja stara się, by wszyscy mieli Biblię, ale ma też nadzieję, że jej odbiorcy osobiście zaangażują się w Słowo.

„Trzeba mieć Słowo Boże w sercu, trzeba je mieć w całym swoim ciele i duszy, by w pełni docenić i zrozumieć, co Bóg dla nas zrobił i co jest naszą nadzieją na przyszłe radzenie sobie z trudnościami życia, które nie omijają nikogo”.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: The Christian Post

