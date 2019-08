Minuta po śmierci – Erwin W. Lutzer

Minutę po śmierci poczujesz się albo szczęśliwy, albo przerażony. Wtedy jednak będzie już za późno, aby zmienić swoje plany na przyszłość.

Śmierć nieubłagalnie przychodzi do wszystkich ludzi, ale życie na niej się nie kończy. Dla jednych, śmierć jest początkiem niekończącej się radości, dla innych, niekończącej się rozpaczy. W najnowszym wydaniu swojej bestsellerowej pozycji Minuta po śmierci pastor Erwin W. Lutzer przedstawia biblijną perspektywę życia po śmierci.

Książka porusza takie tematy jak:

Channeling, reinkarnacja i śmierć kliniczna

Jak wygląda niebo i piekło

Sprawiedliwość i wieczna kara

Wiara w Bożą opatrzność

Przygotowanie się na ostatni moment w życiu

Mimo że życie po śmierci jest owiane tajemnicą, Biblia rzuca pewne światło poza zasłonę. Dr Lutzer wyjaśnia, czego możemy oczekiwać po drugiej stronie.

Po przeczytaniu tej pozycji poczujesz realność wieczności oraz ożywienie i pocieszenie w codziennym życiu.

O autorze

Erwin W. Lutzer jest emerytowanym pastorem kościoła The Moody Church w Chicago, w którym służył ponad 35 lat. Jest też cenionym autorem programów radiowych nadawanych w całych Stanach Zjednoczonych i międzynarodowym mówcą konferencyjnym. Napisał wiele książek, m.in. Your Eternal Reward i How You Can Be Sure You Will Spend Eternity With God. Wraz ze swoją żoną, Rebeccą, posiadają troje dzieci i ośmioro wnucząt.

Dane książki:

Autor: Erwin W. Lutzer

Wydawca: Dobry Skarbiec.pl

Fragment wstępu

Witamy w wieczności

Minutę po tym, kiedy przekroczysz otwierającą się dla ciebie zasłonę, doświadczysz jednej z dwóch możliwości.

Spotkasz witającego cię serdecznie Jezusa lub ujrzysz mrok, jakiego nigdy się nie spodziewałeś. Tak czy owak, twoja przyszłość zostanie określona w sposób wieczny i nieodwracalny.

„Oblicze, które budzi zachwyt albo przerażenie wszechświata”, jak pisał C. S. Lewis, „musi zwrócić się do każdego z nas z tym lub tamtym wyrazem, przepełniając niemożliwą do wypowiedzenia chwałą lub budząc wstyd niemożliwy do zmycia ani uśmierzenia”.

Pisarz przypomina: „To poważna rzecz albo zgroza i przerażenie spotykane dotąd – jeśli w ogóle – tylko w koszmarach sennych: żyć w niebiańskiej społeczności, gdzie najnudniejszy i najmniej ciekawy osobnik, z którym rozmawiamy, pewnego dnia może stać się postacią, którą będziemy chcieli otoczyć czcią… To z nieśmiertelnymi istotami żartujemy, pracujemy, bierzemy ślub, kłócimy się i na koniec wspólnie doznajemy nieśmiertelnych koszmarów lub wieczystych wspaniałości”.

(…)

Założeniem niniejszej książki jest przyjrzeć się temu, co Biblia mówi o pozaziemskim życiu. Wielu, którzy przeczytają te słowa, dozna pociechy. Inni będą zaniepokojeni. Natomiast każdy czegoś się nauczy. Muszę przyznać, że nie mam jakiegoś wielkiego objawienia na ten temat. Noszę jedynie żarliwe pragnienie precyzyjnego wyjaśnienia tego, co mówi o tym Biblia.

Modlę się, żebym z Bożą pomocą nakreślił obraz chwalebnego nieba, aby ci, którzy gotowi są tam wejść, wykrzyczeli, że nie mogą się doczekać. Modlę się również, ażeby udało mi się uczynić piekło tak przeraźliwym, aby ci, którzy nie są przygotowani na śmierć, zdecydowali się zaufać Temu, który ma moc wyratować ich „od nadchodzącego gniewu”.

Możemy z łatwością sprawić, by śmierć, która dotąd zdawała się być naszym wrogiem, stała się przyjaciółką, trzymającą nas za rękę podczas ostatecznego Bożego wezwania. Niechaj wypełni nas wdzięczność, że Bóg wyposażył nas w świetlny miecz. Kiedy go dobywamy, rozświetlamy rozpostartą wokół ciemność. Doprawdy śmierć nie jest beznadziejnym lejem, który wciąga nas w bezdenne nieznane.

Czego więc się spodziewasz minutę po śmierci?