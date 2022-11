Miłość i inne wydarzenia – Józef Tischner

„Życie i miłość są ściśle związane. Z miłości płynie życie, a z życia, jako największy i najcenniejszy owoc, bierze się miłość”.

ks. Józef Tischner

Miłość i inne wydarzenia to zbiór tekstów ks. Tischnera pisanych przy różnych okazjach. Prosto, przystępnie napisane refleksje o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i na co możemy mieć nadzieję. Tischner pokazuje, jak połączyć nadzieję świata z nadzieją religijną. Wskazuje wreszcie, na co dobrze jest w życiu postawić, a czego warto się wyrzec.

Niniejsza książka jest znacznie zmienioną wersją wyboru tekstów ks. Józefa Tischnera, który ukazał się dwukrotnie pod tytułem Miłość nas rozumie.

Dane książki:

Miłość i inne wydarzenia

Autor: ks. Józef Tischner

Oprawa twarda

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-6614-8

EAN: 9788324066148

Liczba stron: 224

Wydawnictwo: Znak

Format: 140x205mm

Cena katalogowa: 44,99 zł

Rok wydania: 2022