Mieszkańcy Sderot znów biegają do schronów

Przez ostatnie kilka miesięcy dźwięk Czerwonego Alarmu znów stał się częścią dnia codziennego na terenach Izraela graniczących z Gazą. Terroryści z Gazy wzmożyli swoje ataki i po okresie względnego spokoju rakiety kassam znów zagrażają domom, szkołom, sklepom i życiu setek tysięcy mieszkańców Izraela w sąsiednich gminach.

Premier Beniamin Netaniahu powiedział wczoraj, że w Izrael skierowane jest obecnie nawet 60’000 rakiet ze strony jego wrogów w Gazie i Hezbollahu w Libanie. Według szacunku wywiadu organizacje terrorystyczne w Gazie są w stanie swoimi rakietami dosięgnąć Tel Awiw. Dowódca IDF Adam Zussman, powiedział wczoraj, że w przyszłych konfliktach Izraela “dziesiątki rakiet różnych rodzajów spadną na Tel Awiw i dlatego szacunki przedstawiają setki zabitych oraz zniszczone budynki i infrastrukturę”.

Ostatnie ataki rakietowe zostały przeprowadzone przez organizację terrorystyczną Islamski Dżihad. Izrael ostrzegł jednak, że odpowiedzialnością za ataki obarcza rządzący w Gazie Hamas i jeśli nie zostaną zaprzestane one to Izrael będzie musiał uderzyć w tę siatkę terrorystyczną mocniej. W tym tygodniu IDF zabiło członka Islamskiego Dżihadu Mohammada Najara, który – według Izraelskiej Agencji Bezpieczeństwa – planował ogromny atak terrorystyczny w sercu Izraela. Dżihad, jak to ma w zwyczaju, przysiągł pomścić śmierć w odpowiednim czasie i miejscu.

Organizacje terrorystyczne, które przemycają broń do Gazy przez Synaj w Egipcie, są wspomagane przez Iran. Uważa się, że terroryści mają ogromne magazyny broni na pustkowiach Synaju, które tylko czekają, aby przewieźć ją do Gazy.

Komentarz:

Izrael utrzymuje częściową blokadę Gazy. Blokada ta jest potępiana przez szereg krajów oraz ONZ. Porównuje się ją z obozami koncentracyjnymi w nazistowskich Niemczech a polityka izraelska opisywana jest jako apartheid. Na Izrael wywierana jest ciągła presja, aby znieść blokadę, mają miejsce również skonsolidowane wysiłki, aby izolować Izrael na arenie międzynarodowej z powodu upartości w stosowaniu owej blokady.

W tym samym czasie coraz więcej dyplomatów, polityków oraz krajów domaga się zniesienia izolacji Hamasu. (Hamasu, jak prawdziwie twierdzą, wybranego przez ludzi – ale przecież takim był i Hitler). Jak można przekręcić rzeczywistość; izoluje się państwo demokratyczne podczas gdy przyjmuje się organizację terrorystyczną.

Powód blokady i konsekwentnie odpowiedzialność za cierpienie tych ludzi ponosi agresywna postawa Hamasu wobec Izraela. Jak poinformowano, dziesiątki rakiet już zostało wysłane na cele cywilne a deklarowanym celem jest zniszczenie państwa żydowskiego. Użycie słowa “odwet” może zwieźć zachodnich odbiorców, że jest jakieś usprawiedliwienie dla ich czynów, ale Islamski Dżihad jest motywowany programem ideologicznym i religijnym, gdzie nie ma miejsca na Izrael. Ślepa nienawiść nie potrzebuje wytłumaczenia.

Źródło: Word of Life w Izraelu