Miej marzenie, walcz, zwyciężaj – Ruben Gonzalez

Czterokrotny olimpijczyk, autor bestsellerów oraz zawodowy mówca Ruben Gonzales wspólnie z kilkunastoletnią córką Gabrielą napisał książkę, w której ukazuje, jak można walczyć o urzeczywistnienie swoich marzeń.

Poznaj relacje 50 olimpijczyków opisujące ich starania o to, by spełniło się pragnienie każdego sportowca – wejście na podium dla zwycięzców, Polskiego czytelnika zainteresuje informacja, że wśród rozmówców Rubena i Gabrieli znalazł się również polski olimpijczyk – żeglarz Mateusz Kusznierewicz.

Rekomendacje

„Lektura obowiązkowa dla każdego, kto potrzebuje szybkiego zastrzyku inspiracji!”

– Dave Ramsey – autor bestsellerów „New York Timesa”

i gospodarz ogólnokrajowych programów radiowych

„Pasjonująca zachęta do działania, wezwanie, by dać z siebie wszystko.”

Pat Williams – wiceprezes Orlando Magic,

– autor książki Leadership Excellence

„Gdy trafisz na książkę napisaną przez kogoś takiego jak olimpijczyk Ruben Gonzales, który sam doświadczył tego, o czym pisze, weź sobie do serca jego rady i zastosuj jego wiedzę w swoim życiu.”

– Don Green – dyrektor wykonawczy w Fundacji Napoleona Hilla

„Ta książka zmotywuje cię, pobudzi, wzmocni moralny kręgosłup, doda odwagi i nada ci kierunek na twojej drodze do osiągnięcia sukcesu w tym, co robisz.”

Brian Tracy – autor książki Million Dollar Habits

„Ta książka sprawi, że staniesz się najlepszą wersją samego siebie.”

– George Chavel – prezes i dyrektor firmy Sodexo

„Rady zawarte w Miej marzenie, walcz, zwyciężaj są tak samo wartościowe dla ambitnego sprzedawcy, jak i dla ambitnego licealisty. Przemyślenia ludzi sukcesu przedstawione w tej książce pomogą ci przemienić marzenia w rzeczywistość.”

– Marshall Goldsmith – autor książek MOJO oraz What Got You Here Won’t Get You There

Dane książki:

Tytuł: Miej marzenie, walcz, zwyciężaj

Autor: Ruben Gonzalez

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos