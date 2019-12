Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów wygrywa w Wielkiej Brytanii bitwę o znak towarowy

Organizacja Gideons International (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów) wygrała bitwę o znak towarowy przeciwko swojej byłej, brytyjskiej filii, która musi teraz zmienić nazwę.

Pod koniec listopada 2019 roku, brytyjski Urząd Własności Intelektualnej orzekł na korzyść Gideons International, które sprzeciwiło się dążeniu GideonsUK do zastrzeżenia ich nazwy jako swojego znaku towarowego.

W decyzji uznano, że twierdzenie brytyjskiej filii o roszczeniu prawa do nazwy Gedeonitów jest „błędnym przekonaniem”, sformułowanym bez właściwego poinformowania Gideons International.

„Wniosek o przyznanie znaku towarowego został wyraźnie złożony bez zgody właściciela wymienionego znaku, a powody, jakie wnioskodawca podał dla swojego działania, nie stanowią, w mojej ocenie, uzasadnionej przyczyny usprawiedliwiającej to działanie” – czytamy w decyzji.

Poza odrzuceniem podania o rejestrację znaku towarowego, Urząd polecił GideonsUK zapłatę na rzecz Gideons International 3.290 dolarów (2.500 funtów) na pokrycie kosztów sporu sądowego.

W uwagach wysłanych do „The Christian Post” na początku grudnia, dyrektor wykonawczy Gideons International Dan Heighway napisał, że jest „zadowolony, że brytyjski Urząd Własności Intelektualnej stanął na straży prawa handlowego, które istnieje dla ochrony ich nazwy i emblematu”.

„Dowiedziawszy się o decyzji Urzędu, nasze kierownictwo będzie rozważać następne kroki w dalszej służbie Gideons International w Wielkiej Brytanii” – dodał.

Członek GideonsUK Eddie Martin, w wywiadzie dla brytyjskiego, chrześcijańskiego serwisu informacyjnego Premier, powiedział, że patrzy już dalej poza decyzję UWI.

„Owszem, będą pewni ludzie, którzy od lat są Gedeonitami, i którym będzie bardzo przykro z powodu straty nazwy, ale nie o to przede wszystkim chodzi” – powiedział Martin w komentarzu dla Premier. „Przede wszystkim chodzi nam o to, by zanieść Słowo Boże tam, gdzie możemy je zanieść, a jeśli inna nazwa w tym pomaga, to dobrze, a nie źle. Dlatego nie jestem tym zbyt zmartwiony”.

Brytyjska filia Gedeonitów, znana dawniej jako The Gideons International in the British Isles (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów na Wyspach Brytyjskich), została usunięta z międzynarodowej organizacji w 2018 roku.

Problemem była decyzja brytyjskiej placówki o dopuszczeniu kobiet do pełnego członkostwa, co pozostawało w sprzeczności z konstytucją Gideons International (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów).

W czerwcu 2018 roku, GideonsUK próbowało zarejestrować swoją nazwę i znak handlowy, jednak kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, napotkało sprzeciw ze strony Gideons International. 22 października odbyło się posiedzenie w sprawie sporu.

W rozmowie z Premier, Martin powiedział, że jedną z korzyści ze zmiany nazwy jest to, że dzięki temu ich organizacja „stanie się bardziej akceptowana, ponieważ miała reputację seksistowskiej, a tego nie chce”.

W odpowiedzi na zarzut seksizmu, Heighway powtórzył w wypowiedzi dla CP, że Gideons International powstało konkretnie jako „wędrowne, męskie stowarzyszenie chrześcijańskie, złożone z chrześcijańskich biznesmenów i profesjonalistów, których żony towarzyszą im jako członkinie Auxiliary of The Giedeons International”.

„Wierzymy, że Bóg nadal wzywa nas do motywowania chrześcijańskich biznesmenów i profesjonalistów, by powstali i poprowadzili innych w prawości, do wywierania wpływu na nasze domy, miejsca pracy, kościoły i społeczności, aby zdobywać dla Chrystusa zgubionych, oraz do wyrażania wiary w działaniu, by dzielić się Ewangelią ze światem” – powiedział Heighway.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: The Christian Post