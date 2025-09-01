Międzynarodowa organizacja misyjna OM ma nowego lidera

Międzynarodowa organizacja Operation Mobilisation (OM) powołała nowego dyrektora, który będzie kierował pracą w ponad 147 krajach. Dr Iain Pickett (Wielka Brytania) obejmuje stanowisko 1 września, przejmując odpowiedzialność po Lawrence’ie Tongu (Singapur). Lawrence zakończył trzy kadencje, przewodząc OM od 2013 roku.

Lawrence podsumowuje: „To był szczególny zaszczyt – najpierw służyć w ramach organizacji, a później przewodzić temu niezwykle różnorodnemu, twórczemu ruchowi. Bóg wykorzystał OM, by poruszyć moje serce dla misji, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z działalnością statku Logos w połowie lat 70. Zespół przywódczy i cała rodzina OM to wspaniali ludzie; kierowanie organizacją było dla mnie radością.”

Lawrence i jego żona Susan (USA) poznali się przez zaangażowanie w OM i są małżeństwem od 1989 roku. W ciągu ostatnich 12 lat Lawrence nadzorował procesy, które uczyniły organizację bardziej elastyczną, a zasięg pracy stał się jeszcze bardziej globalny. Restrukturyzacja umożliwiła szerszy udział i większą odpowiedzialność chrześcijańskich liderów z Globalnego Południa. Lawrence wprowadził również nową definicję priorytetów, jednocząc różnorodne formy działania pod wspólną wizją: „Pragniemy widzieć żywe wspólnoty naśladowców Jezusa we wszystkich narodach i wszystkich środowiskach.”

Lawrence był trzecim liderem OM od czasu powstania organizacji pod koniec lat 50. Poprzedzili go Peter Maiden oraz George Verwer, założyciel OM, którzy odeszli do Pana odpowiednio w 2020 i 2023 roku. Lawrence pozostanie w OM jako dyrektor emerytowany (emeritus).

„Z radością obserwowałem, jak Iain dojrzewał do tej roli przez ostatnie osiem lat naszej współpracy. To człowiek działania, o przenikliwym umyśle, który prowadzi z uczciwością i mądrością, a jego stabilne przywództwo wzbudza zaufanie” – komentuje Lawrence.

Iain Pickett dołączył do pionierskiego zespołu OM jako 18-latek, w latach 90. Bardzo szybko rozpoznał, że Bóg powołuje go do ludzi, którzy wciąż nie doświadczyli miłości Jezusa. Po doktoracie z językoznawstwa wrócił do organizacji i od tego czasu służy w zespołach międzykulturowych. Został liderem krajowym, następnie nadzorował większy region, a przez ostatnie osiem lat był członkiem globalnego zespołu przywódczego. Jego bogate doświadczenie pracy w terenie inspiruje jego wizję przyszłości OM.

„Jestem wdzięczny Bogu za to, czego nauczyłem się od Lawrence’a. Jednym z przykładów jest działania jest sposób, w jaki powoływał przyszłych liderów – obdarzając ich niezwykłym zaufaniem. Łatwiej mi przyjąć tę odpowiedzialność, wiedząc na jakim etapie jest organizacja. Ludzie OM są zjednoczeni, całkowicie oddane misji i wiem, że wspierają mnie oraz moją rodzinę wierną modlitwą” – podkreśla Iain.

Prezes Globalnego Zarządu OM, dr Mary Lederleitner, komentuje: „Chcę wyrazić głęboką wdzięczność za przywództwo Lawrence’a Tonga przez ostatnie 12 lat. Współpracując z pracownikami OM na całym świecie, ukształtował nową wizję, która w bezprecedensowy sposób zjednoczyła ruch i wprowadziła nas w okres znaczącego wzrostu. Był liderem, który umiał przygotowywać innych do stawania się znakomitymi liderami. Jego pokorna postawa wierności wobec Chrystusa nieustannie przypominała nam, by całą ufność pokładać w Zmartwychwstałym Królu.”

„Iain Pickett wnosi charakter i pasję, które Zarząd uznał za kluczowe dla rozwoju OM na kolejne lata. Jest niezwykle ceniony przez współpracowników na całym świecie. Oczekujemy w modlitwie, by odkrywać, jak Bóg będzie działał przez Iaina, prowadząc OM i mobilizując globalny Kościół. Pragniemy razem dążyć do celu – widzieć żywe wspólnoty naśladowców Jezusa we wszystkich narodach i wszystkich środowiskach.”

O OPERATION MOBILISATION

Początki OM sięgają 1957 roku, gdy trzech amerykańskich studentów wyjechało na pierwszą wyprawę misyjną do Meksyku. Ich pragnienie dzielenia się Słowem Bożym z tymi, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii ani nie spotkali naśladowców Jezusa, dało początek globalnej organizacji, która dziś liczy ponad 4 500 pracowników ze 125 narodowości i działa w przeszło 147 krajach.

Miliony ludzi doświadczyły Bożej miłości, a dziesiątki tysięcy wolontariuszy zaangażowało się w krótkoterminowe i długoterminowe projekty misyjne na wszystkich kontynentach. To ludzie, którzy zostali ukształtowani i przygotowani do dalszej służby Bogu i ludziom, a przemiana płynąca z ewangelicznej służby potrzebującym przyniosła trwałą przemianę do życia jednostek i całych społeczności.

Źródło: Operation Mobilisation (OM)