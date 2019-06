Mick & Elli Kaluzny Blues Band – Can’t Keep Silent

Przedstawiamy najnowszą płytę „Can’t Keep Silent” za którą stoi Mick & Elli Kaluzny Blues Band i gościnnie JNR. Robinson.

Do kupienia m.in. Szaron.pl

Mick Kaluzny (PL/CH) – Bluesman, producent muzyczny, wirtuoz gitary i pedagog. Mick współpracował z wieloma polskimi artystami (m.in. Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Beata Bednarz, MateO) i zagranicznymi (m.in. JNR. Robinson, Calvin Bridges, Wayne Ellington, Sondra Peters, Alexia Gardner). Mick jest producentem jak i współproducentem wielu płyt i specjalistą od bluesa.

W latach 1990 – 1994 Mick był frontmanem wrocławskiego zespołu Heavy Blues, z którym to występował w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii i Szwajcarii.

W 1992 roku Heavy Blues zagrali w Szwajcarii trasę koncertową „Blues Night” u boku znanych artystów bluesowych: Darrell Mansfield (US) i Bryn Haworth Band (UK).

W 1996 roku, Mick brał udział w nagraniu albumu szwajcarskiego zespołu jazz-rockowego „NBA” (Not By Accident) razem z legendarnymi amerykańskimi muzykami Abraham Laboriel i Justo Almario. Rok później, Almario zagrał również na debiutanckim albumie Mick & Elli „Be With Me”.

Elli Kaluzny (CH) – Rewelacyjna wokalistka i autorka piosenek, basistka i gitarzystka. Obok jej twórczości nie da się przejść obojętnie. Głos Elli, jak i jej basowe riffy działają jak magnes, zapewniając niezapomniane wspomnienia koncertowe.

W jej kompozycjach słychać wpływy bluesa, jazzu, soul, a nierzadko pojawiają się brzmienia muzyki popularnej i rockowej.

Elli napisała wiele piosenek, których część nagrała na czterech płytach Mick & Elli: „Be With Me”, „ABC – acoustic session” , „Wings Of Your Love” i „Can’t Keep Silent“.

JNR. Robinson (UK) – Junior pochodzi z Londynu. Wzrastał z muzyką gospel i zaczął śpiewać, gdy miał 4 lata. W 1995 roku został wybrany „wokalistą gospel roku 1995”. W musicalu „Mama I Want To Sing” Junior grał obok artystów takich jak Chaka Khan i Deniece Williams główną rolę. Śpiewał też obok artystów muzyki pop jak Michael Bolton, Yolanda Adams, Coolio i Eternal.

Ten niezwykle charyzmatyczny artysta występował w wielu krajach na całym świecie, takich jak Jamajka, Meksyk, Kolumbia, Ekwador i Stany Zjednoczone.

Obecnie JNR koncentruje się na Europie, gdzie dużo podróżuje występując w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Polsce, Łotwie, Rosji, Cyprze, Grecji.

We Włoszech był częstym wykonawcą na corocznym Festiwalu w Turynie,

Anno Domini Multifestival w Oropa, Milano Gospel Festival, Varese Gospel Festival i wielu innych.

JNR śpiewał w Watykanie na Placu Św. Piotra dla dwóch papieży: w 1996 dla Jana Pawła II i w 2013 dla Papieża Franciszka, gdzie wykonał znany utwór Boba Dylana, „Blowing In The Wind” przy zgromadzonej ponad 160 tys. publiczności

Jednym z wielu spełnionych marzeń artystycznych Juniora był występ z Polską Orkiestrą Synfoniczną „Sinfonia Baltica” w Słupsku.

W zależności od dat koncertów, jak i kraju, w którym się odbywają, Mick & Elli KBB & JNR. Robinson występują z następującymi perkusistami:

Eric Ruetsche (CH), Daniel Schneider (CH), Tomasz „Scottie” Kuźbik (PL), Paweł Ostrowski (PL).

Mick & Elli KBB wydali 4 albumy CD:

Mick & Elli – „Be with Me” (1997)

KBB (Kaluzny Blues Band) – „Little Man” (2010/profimusic)

Mick & Elli – „ABC – Acoustic Session” (2013 Mick & Elli)

Mick & Elli – „Wings Of Your Love” (2014 Mick & Elli) Feat. Sondra Peters & Jnr.Robinson