Michael Tait przyznaje się do zażywania kokainy i niewłaściwego zachowania wobec mężczyzn

Michael Tait, były wokalista chrześcijańskiego zespołu rockowego Newsboys oraz członek nagrodzonej Grammy grupy DC Talk, we wtorek publicznie przyznał się do „lekkomyślnego i destrukcyjnego zachowania”, obejmującego nadużywanie narkotyków i alkoholu oraz niepożądane zachowania seksualne wobec mężczyzn.

W pisemnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie 59-letni artysta przyznał: „Niestety, większość ostatnich doniesień na temat mojego lekkomyślnego i destrukcyjnego postępowania jest prawdziwa”.

„Przez około dwie dekady zażywałem i nadużywałem kokainy, piłem nadmierne ilości alkoholu, a czasami dopuszczałem się niepożądanego dotyku wobec mężczyzn. Wstydzę się swoich wyborów i czynów. Nie szukam dla nich usprawiedliwienia. Nazywam je tak, jak nazywa je Bóg – grzechem” – napisał.

„Z bólem przyznaję, że przez lata okłamywałem i oszukiwałem moją rodzinę, przyjaciół, fanów, a nawet członków zespołu, ukrywając pewne aspekty mojego życia. Prowadziłem podwójne życie – w niedzielę wieczorem na scenie byłem kimś zupełnie innym niż w poniedziałek w domu. Zdradziłem wszystko, w co wierzyłem, wychowany przez bogobojnych rodziców. Zasmuciłem Boga, którego kochałem i o którym śpiewałem przez większość życia. Dzięki Jego łasce mogę dziś powiedzieć, że od sześciu miesięcy prowadzę jedno życie – życie pełne skruchy i całkowitej zależności od kochającego i miłosiernego Boga”.

Wyznanie Taita pojawiło się po opublikowaniu przez The Roys Report śledczego raportu, w którym trzech mężczyzn oskarżyło go o napaść seksualną w trakcie oddzielnych incydentów z 2004 roku. Raport dokumentował również wieloletnie zarzuty dotyczące nadużywania substancji psychoaktywnych w czasie jego kariery muzycznej.

Choć Tait zakwestionował niektóre szczegóły, przyznał, że „istota zarzutów” jest zgodna z prawdą.

Artysta ujawnił, że po nagłym odejściu z Newsboys w styczniu rozpoczął leczenie – spędził sześć tygodni w ośrodku odwykowym w Utah, gdzie podjął terapię. „Od tamtej pory jestem czysty i trzeźwy, choć przede mną jeszcze długa droga” – napisał.

„Zraniłem wiele osób na wiele sposobów i będę żył z tą bolesną prawdą do końca życia. Chcę przeprosić wszystkich, których skrzywdziłem. Naprawdę mi przykro”.

Tait podziękował „wąskiemu gronu” pracowników służby zdrowia, członków rodziny i doradców duchowych, którzy otoczyli go „miłością, łaską i modlitwą”. Zacytował również Psalm 51 – modlitwę pokutną króla Dawida: „Zmaż moje przewinienia… Stwórz we mnie serce nowe, Boże”.

„Jeśli moje grzeszne postępowanie sprawiło, że ktoś stracił do mnie szacunek, wiarę lub zaufanie – rozumiem to, zasługuję na to i akceptuję. Ale najbardziej boli mnie myśl, że ktoś mógłby przez moje zachowanie odwrócić się od wiary i Jezusa, którego tak źle reprezentowałem”.

To pierwsze publiczne przyznanie się Taita od czasu publikacji artykułu The Roys Report z 3 czerwca. Trzej mężczyźni, którzy w chwili zdarzeń mieli po 22 lata, opisali podobny schemat: uwodzenie, nadmierne spożycie alkoholu i niechciany kontakt fizyczny. Raport powoływał się także na ponad 50 źródeł potwierdzających nadużywanie substancji i niewłaściwe zachowania.

Konsekwencje były natychmiastowe. K-LOVE, największa chrześcijańska sieć radiowa w USA, usunęła utwory Newsboys i DC Talk ze swojej playlisty. Podobne decyzje podjęły lokalne stacje w Ameryce Północnej i Australii.

Pozostali członkowie Newsboys – Jeff Frankenstein, Jody Davis, Duncan Phillips i Adam Agee – wydali oświadczenie, w którym wyrazili „przerażenie, smutek i gniew”, dodając, że czują się „oszukani” przez Taita, który w styczniu przyznał się do „prowadzenia podwójnego życia”.

W grupie na Facebooku Agee, który przejął rolę wokalisty po odejściu Taita, przyznał, że zespół „słyszał plotki przez lata”, ale „za każdym razem, gdy coś się pojawiało, próbowaliśmy dotrzeć do źródła, lecz nikt nie chciał mówić”.

„Za każdym razem pytaliśmy Taita, a on stanowczo zaprzeczał. W pierwszym tygodniu stycznia zwołał spotkanie – nikt z nas nie spodziewał się, że następnego dnia zostaniemy czteroosobowym zespołem” – powiedział.

Tait zakończył swoje oświadczenie słowami, że akceptuje konsekwencje swoich czynów i jest „zdeterminowany, by kontynuować trudną drogę pokuty i uzdrowienia” – z dala od sceny i reflektorów.

Autor: Katelyn Webb

Źródło: Christian Post