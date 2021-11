Micah Tyler i jego longplay „New Today”

Fair Trade Services przedstawia najnowszy projekt Micah Tylera zatytułowany „New Today”. To jego druga długogrająca płyta, której premiera odbyła się w kwietniu 2020 roku.

Micah Tyler oficjalnie zadebiutował w 2016 roku mini-albumem „Different”, wydając następnie longplay pod tym samym tytułem. W branży muzycznej szybko stał się znany jako utalentowany wokalista i wprawny twórca tekstów. Mając na koncie kilka hitów, Micah był wielokrotnie nominowany do nagród muzycznych, m.in. w 2017 roku do nagrody GMA Dove w kategorii najlepszy nowy artysta. Zdobył też wiele nagród jako autor tekstów i koncertował po całych Stanach Zjednoczonych. Wkrótce po sukcesie „Different” przyszła pora na kolejną płytę, w której Micah zawarł autentyczne historie oparte na swoich życiowych doświadczeniach. Jego głównym pragnieniem było stworzenie piosenek harmonizujących ze Słowem Bożym, tymczasem osiągnął efekt, którego się nie spodziewał, wyrażając w nich cały swój świat.

Huragan Harvey

Była jesień 2017 roku, gdy w Buna, rodzinne miasto piosenkarza w Teksasie, uderzył huragan Harvey. Po zniszczeniach spowodowanych przez dwudniowe opady w wysokości 125 cm, Micah Tyler wraz z żoną i czwórką dzieci musieli odbudować w domu cztery pomieszczenia. „Myśleliśmy wtedy, że to największa próba, przez jaką kiedykolwiek będziemy musieli przejść” – powiedział muzyk.

Kilka tygodni po tragicznym huraganie, u młodszego brata Micah, pastora młodzieży w Buna, wykryto raka jelita grubego w czwartym stadium. „Te dwa wydarzenia jedno po drugim wywołały huśtawkę emocji, na której próbowałem napisać płytę” – wspomina. „Zdarzało się, że szedłem na sesję ze świadomością, że piosenka, którą właśnie napisałem, mogłaby brzmieć w zwycięstwie nad rakiem mojego brata lub na pogrzebie w zwycięstwie nad jego rakiem w chwale. Próbowałem być wtedy bardzo świadomy i szczery”. Faktycznie, tytułowy utwór powstał właśnie w tamtym niepewnym czasie.

Energiczny utwór „AMEN”, pierwszy singiel radiowy z płyty „New Today”, powstał już po rozstrzygnięciu sytuacji brata, ogłaszając wieść o pokonaniu raka. Inna pełna radości piosenka, „Walking Free”, została napisana we współpracy z Matthew Westem i AJ Priusem, a mówi o Bogu, który wyprowadza na wolność bez względu na sytuację, w jakiej ktoś się znajduje.

Micah Tyler i pełny obraz jego rodziny

Z perspektywy Micah Tylera, jedenaście piosenek na „New Today” to pełny obraz jego rodziny, jego historii, prób, z jakimi osobiście się mierzył i jak odnajdywał w nich Boga. „Uwielbiam ten album nie tylko dlatego, że opowiadamy w nim dobre historie i przedstawiamy Ewangelię, ale też z powodu jego silnego związku z muzyką, przy jakiej się wychowałem, od Elvisa i Shane & Shane, po Raya Charlesa i Boyz II Men” – powiedział. „Chciałem, by te piosenki melodycznie przekazywały wszystkie różnorodne emocje, by można było naprawdę poczuć to, o czym w nich mówimy”.

„Jeśli chcesz spojrzeć, czym żyłem przez ostatnie trzy lata, spędź około 53 minuty na przesłuchaniu tego albumu” – podsumował Micah Tyler.

Lista utworów na „New Today”: „AMEN”, „New Today”, „Walking Free”, „By Name”, „Love Lifted Me”, „What Mercy Did For Me”, „Life Up Ahead”, „My God Fights For Me”, „Without Love”, „Welcome To The Family”, „New Today (Stripped)”.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

Inne: Micah Tyler cieszy się z bycia innym mając nowy album (Different) w ręku