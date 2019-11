Micah Tyler cieszy się z bycia innym mając nowy album (Different) w ręku

20 października 2017 odbyła się premiera nowego albumu „Different”, który skomponował Micah Tyler. To jego pierwsza tak długa płyta, która jest kontynuacją składającego się z sześciu piosenek albumu o tym samym tytule. Pisanie nowych tekstów było dla muzyka bardzo osobistym doświadczeniem. Sprawiło, że dostrzegł niepewność, z którą zmagał się całe życie. Tematyka i tytuł albumu [„Different”, z ang. „inny”] wzięły się z pragnienia, które odczuwał Micah. Chciał, aby jego życie wyglądało „inaczej” w związku z tym, jak wiele rzeczy odmieniał w nim Jezus.

– Uczę się doceniać to, jak stworzył i powołał mnie Bóg – mówił.

Piosenka tytułowa, „Different”, to modlitwa o widoczną przemianę. Tekst jest prośbą o przemianę we wszystkich sferach życia. „Nie chcę tylko słyszeć, chcę słuchać, (…) Chcę być ogniem tak jasnym, że zobaczy to cały świat”, brzmią słowa. Perkusja i muzyka elektroniczna w oryginalnej wersji piosenki zostają zastąpione gitarą w wersji akustycznej. Oba nagrania są pełnym mocy okrzykiem serca, które przemienił Jezus.

Piosenka „Never Been A Moment”, pierwszy singiel z płyty, otrzymała już wiele pozytywnych opinii. Pełna energii muzyka elektroniczna przeplata się w niej z dźwiękami perkusji i gitar. Tekst piosenki jest przypomnieniem, że Bóg zawsze nas kocha, niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu się znajdziemy.

Akustyczno-rockowy singiel „Story I Tell” od razu w pada w ucho. Daje muzykowi pole do popisu, gdyż podczas śpiewania często zmienia barwę swego głosu, czasem śpiewając falsetem, a czasem wybierając niższe tony. Z utworu wypływa historia o tym, jak Bóg poruszał się w jego życiu. Jego opowieść jest czymś naprawdę ważnym, biorąc pod uwagę to, z czym się zmagał, ale także doświadczone przez niego odkupienie.

Micah Tyler udowadnia, że jest artystą wartym uwagi, kiedy idzie swoją własną drogą poprzez album „Different”. To płyta wypełniona energią i autentyczną miłością do muzyki, świata i Jezusa. Micah cieszy się z bycia innym poprzez piosenki, które z pewnością lada moment trafią na listy przebojów.

Autor: Madeleine Dittmer

Źródło: The Christian Beat