Micah Stampley i album „Love Never Fails”

Uznany artysta gospel Micah Stampley, obdarzony imponującą skalą głosu, w swoim szóstym albumie studyjnym „Love Never Fails” zaprasza słuchaczy w poruszającą podróż przez wiarę, uwielbienie i osobiste doświadczenia. Wydany przez Motown Gospel projekt jest nie tylko debiutem artysty w tej wytwórni, ale przede wszystkim szczerym, głęboko duchowym wyznaniem – muzycznym „listem miłosnym do Boga”.

Artysta ukształtowany przez wiarę i doświadczenie

Micah Stampley dorastał w muzykalnej rodzinie w Baton Rouge. Już jako czterolatek śpiewał w chórze, a muzyka kościelna stała się naturalnym językiem jego wiary. Życie artysty naznaczyły jednak dramatyczne wydarzenia – śmierć dwóch braci w wyniku przemocy z użyciem broni. Te bolesne doświadczenia stały się punktem zwrotnym, który pogłębił jego relację z Bogiem i nadał twórczości autentyczną emocjonalną głębię.

Partnerstwo w życiu i muzyce

Sercem albumu jest współpraca z żoną artysty, Heidi Stampley – współautorką sześciu z jedenastu utworów. Jej poetycka wrażliwość i duchowa dojrzałość doskonale uzupełniają ekspresyjny wokal Micaha. Sam artysta podkreśla, że to właśnie ta twórcza synergia pozwoliła stworzyć spójny, dojrzały projekt, ukazujący jego artystyczny rozwój.

Najważniejsze utwory

„Love Never Fails” łączy nowoczesne R&B, energetyczne uwielbienie oraz klasyczne ballady gospel. Na szczególną uwagę zasługują:

„Our God” – poruszający cover utworu Chris Tomlin, który zdobył dużą popularność radiową; w nagraniu uczestniczą synowie artysty, Adam i Micah II.

„Love Never Fails” – tytułowa ballada w duecie z Sheri Jones-Moffett, uznawana za jedną z najmocniejszych kompozycji roku.

„Untitled Hymn (Come to Jesus)” – subtelna, fortepianowa interpretacja pieśni Chris Rice, sprzyjająca modlitwie i wyciszeniu.

„How He Loves Me” – radosny utwór z wpływami reggae, nagrany z udziałem jamajskiej wokalistki Chevelle Franklyn.

„You Raise Me Up” – nowa aranżacja znanego utworu Josh Groban, przygotowana z myślą o wykonaniach chóralnych.

Sukces i uznanie

Album spotkał się z bardzo dobrym odbiorem słuchaczy i branży muzycznej. Zadebiutował w pierwszej dziesiątce listy Billboard Top Gospel Albums, docierając do 9. miejsca. Singiel „Our God” przez 26 tygodni utrzymywał się w czołówce zestawienia Hot Gospel Songs, a cały projekt przyniósł Micahowi dwie nominacje do prestiżowych Dove Awards.

Więcej niż muzyka

Micah Stampley to artysta wszechstronny – poza muzyką zajmuje się aktorstwem (wystąpił m.in. w filmie Anchorman 2) oraz modelingiem. Mimo międzynarodowej rozpoznawalności pozostaje wierny swojemu powołaniu. Jak sam podkreśla, jego celem jest jedno: wywyższać imię Boga we wszystkim, co robi.

„Love Never Fails” to album, który niesie nadzieję, głębię i autentyczne uwielbienie.

Album „Love Never Fails” ukazał się w 2013 roku jako szósta studyjna płyta Micah Stampleya – premiera miała miejsce 11 listopada 2013. Projekt został wydany przez Motown Gospel / EMI Gospel.