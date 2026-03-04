Micah Stampley i album „Love Never Fails”
Muzyczny list miłosny pełen nadziei
Uznany artysta gospel Micah Stampley, obdarzony imponującą skalą głosu, w swoim szóstym albumie studyjnym „Love Never Fails” zaprasza słuchaczy w poruszającą podróż przez wiarę, uwielbienie i osobiste doświadczenia. Wydany przez Motown Gospel projekt jest nie tylko debiutem artysty w tej wytwórni, ale przede wszystkim szczerym, głęboko duchowym wyznaniem – muzycznym „listem miłosnym do Boga”.
Artysta ukształtowany przez wiarę i doświadczenie
Micah Stampley dorastał w muzykalnej rodzinie w Baton Rouge. Już jako czterolatek śpiewał w chórze, a muzyka kościelna stała się naturalnym językiem jego wiary. Życie artysty naznaczyły jednak dramatyczne wydarzenia – śmierć dwóch braci w wyniku przemocy z użyciem broni. Te bolesne doświadczenia stały się punktem zwrotnym, który pogłębił jego relację z Bogiem i nadał twórczości autentyczną emocjonalną głębię.
Partnerstwo w życiu i muzyce
Sercem albumu jest współpraca z żoną artysty, Heidi Stampley – współautorką sześciu z jedenastu utworów. Jej poetycka wrażliwość i duchowa dojrzałość doskonale uzupełniają ekspresyjny wokal Micaha. Sam artysta podkreśla, że to właśnie ta twórcza synergia pozwoliła stworzyć spójny, dojrzały projekt, ukazujący jego artystyczny rozwój.
Najważniejsze utwory
- „Love Never Fails” łączy nowoczesne R&B, energetyczne uwielbienie oraz klasyczne ballady gospel. Na szczególną uwagę zasługują:
- „Our God” – poruszający cover utworu Chris Tomlin, który zdobył dużą popularność radiową; w nagraniu uczestniczą synowie artysty, Adam i Micah II.
- „Love Never Fails” – tytułowa ballada w duecie z Sheri Jones-Moffett, uznawana za jedną z najmocniejszych kompozycji roku.
- „Untitled Hymn (Come to Jesus)” – subtelna, fortepianowa interpretacja pieśni Chris Rice, sprzyjająca modlitwie i wyciszeniu.
- „How He Loves Me” – radosny utwór z wpływami reggae, nagrany z udziałem jamajskiej wokalistki Chevelle Franklyn.
- „You Raise Me Up” – nowa aranżacja znanego utworu Josh Groban, przygotowana z myślą o wykonaniach chóralnych.
Sukces i uznanie
Album spotkał się z bardzo dobrym odbiorem słuchaczy i branży muzycznej. Zadebiutował w pierwszej dziesiątce listy Billboard Top Gospel Albums, docierając do 9. miejsca. Singiel „Our God” przez 26 tygodni utrzymywał się w czołówce zestawienia Hot Gospel Songs, a cały projekt przyniósł Micahowi dwie nominacje do prestiżowych Dove Awards.
Więcej niż muzyka
Micah Stampley to artysta wszechstronny – poza muzyką zajmuje się aktorstwem (wystąpił m.in. w filmie Anchorman 2) oraz modelingiem. Mimo międzynarodowej rozpoznawalności pozostaje wierny swojemu powołaniu. Jak sam podkreśla, jego celem jest jedno: wywyższać imię Boga we wszystkim, co robi.
„Love Never Fails” to album, który niesie nadzieję, głębię i autentyczne uwielbienie.
Album „Love Never Fails” ukazał się w 2013 roku jako szósta studyjna płyta Micah Stampleya – premiera miała miejsce 11 listopada 2013. Projekt został wydany przez Motown Gospel / EMI Gospel.