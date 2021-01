Mica Paris wydaje pierwszy od ponad 10 lat album „Gospel”

Mica Paris to jeden z najbardziej szanowanych damskich głosów na brytyjskiej scenie muzycznej. Artystka wydaje właśnie swój pierwszy od 10 lat album zatytułowany „Gospel”. Premiera odbędzie się 4 grudnia 2020. Ten zrodzony z pasji projekt stanowi następstwo wielkiego sukcesu Paris. Mowa o przedstawionym w BBC i wydanym przez Warner Music programie “Gospel According to Mica: The Story of Gospel Music in Six Songs”. W przedsięwzięciu udział wzięła grupa Soul Sanctuary Gospel Choir.

„Nagranie tego albumu było przełomowym momentem w moim życiu”

Album „Gospel” perfekcyjnie łączy w całość nowy materiał, tradycyjne klasyki gospelowe i covery współczesnych piosenek.

Artystka proponuje na przykład swoją własną, autentyczną interpretację ponadczasowej, popularnej muzyki. Usłyszymy chociażby „I Still Haven’t Found What I’m Looking For” U2, „Human” Rag’n’Bone Mana czy “Something Inside So Strong” Labiego Siffre’a.

Jak Mica Paris mówi: „Nagranie tego albumu było przełomowym momentem w moim życiu. W ciągu ostatnich 32 lat w moim życiu było dużo zwycięstw i wyzwań. Powrót do moich gospelowych korzeni przyniósł więc nadzieję i wiarę w czasie, kiedy wszyscy jej potrzebujemy. Ufam, że inni również tego doświadczą” – powiedziała.

– Przemysł muzyczny to jeden z najbardziej brutalnych – stwierdziła Mica Paris. – Moje życie miłosne również przyniosło wiele traum, wciąż pękało mi serce. Ta podróż z muzyką gospel i związane z nią przemyślenia dużo mnie nauczyły.

– Piosenka, która ma być wydana jako pierwsza, „Mama Said”, jest inspirowana moją babcią. To właśnie moi dziadkowie nauczyli mnie sensu życia – opowiadała. – Byli przedstawicielami pokolenia Windrush, które uosabiało ciężką pracę. Moja babcia tak naprawdę była moją pierwszą agentką. Kiedy miałam 9 lat, zaczęła zabierać mnie do kościołów w całym Zjednoczonym Królestwie, żebym tam śpiewała. Niedługo potem wygrywałam już konkursy wokalne. Dzięki temu zaczęłam tworzyć muzykę soulową i osiągnęłam międzynarodowy sukces.

„Dziś wszyscy stawiamy czoła wyzwaniom, których nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. To właśnie wiara w przyszłość pomoże nam przez to przejść”

Artystka opowiadała też o dokumencie „Gospel According to Mica” stworzonym w zeszłym roku dla BBC.

– To było dla mnie coś przełomowego. Zrozumiałam, wtedy że mój głos dojrzał, a ból związany z różnymi problemami dodał mi sił. Dziś wszyscy stawiamy czoła wyzwaniom, których nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. To właśnie wiara w przyszłość pomoże nam przez to przejść. Mam więc nadzieję, że mój album zainspiruje słuchaczy, aby nie porzucali nadziei. Moja babcia zawsze powtarzała: nie martw się, modlitwa wszystko zmienia. No i miała rację.

– Przez te niepewne czasy pomoże nam przejść także moc muzyki – stwierdziła Mica Paris. – Niektóre z najlepszych piosenek pomogły mi przetrwać najtrudniejsze momenty izolacji.

– Tę płytę nagrywało mi się najprzyjemniej. Byłam taka zainspirowana artystami, którzy powrócili do gospel, jak na przykład Stormzy. Na płycie jest 12 piosenek, a dwie z nich są oryginalne. Nagrywałam z Sanctuary Soul Gospel Choir; to naprawdę niesamowita grupa. Mam nadzieję, że album podniesie słuchaczy na duchu tak bardzo, jak podniósł mnie. Kiedy śpiewam, czuję się naprawdę wolna i mam nadzieję.

Muzyczne osiągnięcia Mica Paris

W 1998 r. Mica po raz pierwszy trafiła na listę Top 10 Hit dzięki piosence „My One Temptation”. Od tamtej pory wydała 6 albumów i opublikowała książkę, stała się też popularna w mediach. Prowadziła swój własny soulowy program na Radio 2 i była panelistką w „Loose Women” na ITV. Ponadto ostatnio dołączyła również do obsady serialu „EastEnders”, w którym gra rolę Ellie Nixon, czyli babci Raymonda – adoptowanego dziecka Phila i Denise. Mimo że jej postać nie jest pozytywna, Mica powiedziała, że pod pewnymi aspektami rozumie Ellie.

– Ellie to silna kobieta, a tragedia, której doświadczyła, dodała jej mocy – powiedziała. – Z tym zdecydowanie się identyfikuję.

Lista piosenek:

„(Something Inside) So Strong”

„Mamma Said”

„Amazing Grace”

„Oh Happy Day”

„Take My Hand, Oh Precious Lord” feat. Jools Holland

„The Struggle”

‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’

„Motherless Child’”

„Human”

„Go Down Moses”

„I Want To Know What Love Is”

„A Change Is Gonna Come”

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat