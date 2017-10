Mesjasz w świętach Izraela

Bóg objawił swój plan odkupienia w świętach Izraela. Niniejsza książka pokazuje, w jaki sposób wyznaczone przez Boga pory świętowania odnoszą się do naszego obecnego życia i zapowiadają chwalebną przyszłość z Mesjaszem.

Nauczyciel Słowa Bożego, Sam Nadler, proponuje głębokie i fascynujące studium świąt Izraela, które zmieni twój sposób rozumienia Biblii.

Dzięki tej książce:

✡ pogłębisz swoje zrozumienie proroczych celów związanych ze świętami Izraela,

✡ odkryjesz, w jaki sposób święta wypełniły się w Mesjaszu,

✡ zrozumiesz przyszłe prorocze wydarzenia związane z wypełnieniem świąt,

✡ zobaczysz, w jaki sposób odwieczne prawdy odnoszą się do twojego życia.

Wszystko, co kiedykolwiek uczynił Bóg, jest istotne. Posiada wiele warstw znaczeniowych i celów. Dzięki ich odkrywaniu możemy lepiej poznać samego Boga. A czy jest coś ważniejszego w kontekście całej wieczności? Sam, jestem Ci niezmiernie wdzięczny.

– Pat Boone, amerykański piosenkarz, aktor i pisarz

Gdy zrozumiemy wyznaczone w Biblii czasy spotkań (święta), głębokość naszej intymnej relacji z Bogiem znacząco wzrośnie.

– Sid Roth, autor książki Niepełny Kościół, gospodarz programu telewizyjnego It’s Supernatural!

O Autorze: Sam Nadler jest Żydem, który uwierzył w Jezusa. Od ponad trzydziestu lat angażuje się w służbę dla Żydów. Założył i przewodniczy misji Word of Messiah Ministries. Sam jest uznanym nauczycielem Słowa Bożego, autorem książek z dziedziny teologii i uczniostwa. Zakłada wspólnoty mesjańskie na całym świecie i prowadzi nauczania dla liderów. W 2008 roku uzyskał doktorat na uczelni Southern Evangelical Seminary. Obecnie jest liderem kongregacji Hope of Israel Congregation w Charlotte, NC, w Stanach Zjednoczonych.

Ze wstępu

Święte spotkania

Przez setki, tysiące lat, Bóg ochraniał swój lud izraelski po to, żeby mu błogosławić i uczynić go błogosławieństwem dla wielu narodów (Rdz 12,2-3). Powierzył Izraelowi świętą misję – miał nosić Jego Imię i stać się źródłem Jego planu odkupienia świata (Jn 4,22). Plan ten jest opisany w wielu świętach, które ustanowił. W języku hebrajskim święta te są nazywane medim, co w tłumaczeniu oznacza „spotkania” (Kpł 23,2). W pewnym sensie wyznaczają one Boży plan odkupienia Jego ludu i, co istotne, zapewniają biblijne i historyczne podstawy do wiary w Jeszuę.

Napisałem tę książkę, żeby przedstawić Zbawiciela w szerszym kontekście. Mesjasz Jeszua przyszedł, aby stać się wypełnieniem tych Świąt. To On jest ich istotą. To przecież naturalne, że tylko w Nim znajdujemy wypełnienie całego Pisma, choćby „w związku z jedzeniem i piciem lub z żydowskimi świętami: czy to Rosz-Hodesz, czy Szabatem. To są cienie rzeczy, które mają nadejść, ale istota należy do Mesjasza” (Kol 2,16-17, za CJB).

Nawet jeśli Pisma są natchnione i pożyteczne, to wspomniane „cienie” wciąż pozostają aktualne dla naśladowców Mesjasza. To dlatego, że nie przestają na Niego wskazywać (1 Tm 3,16). Żywię nadzieję, że po przeczytaniu tej książki będziesz miał wyraźniejszy obraz niezwykłej, niepojętej miłości Bożej i zostaniesz zachęcony, żeby zbliżyć się do Jeszui. Święta naprawdę mówią o Nim!

Największą uwagę skoncentruję na siedmiu wyznaczonych terminach, o których mowa w Księdze Kapłańskiej 23. Przedstawiony tam kalendarz rozpoczyna się od wiosny. Pierwsze trzy święta – Pesach, Święto Przaśników oraz Święto Pierwocin – ilustrują odkupienie dokonane w pierwszym przyjściu Jeszui. Czwarte, Szawuot, mówi o ustanowieniu „ciała Mesjasza” na ziemi. Jesienią, w siódmym miesiącu biblijnego roku kalendarzowegom następują święta: Rosz ha-Szana, Jom Kippur oraz Sukkot. Zwracają naszą uwagę na czas, który jeszcze nie nadszedł. Na dopełnienie Bożego planu odkupienia.

Zaprezentowany materiał zawiera nie tylko prozę, ale przedstawia też starożytne i współczesne tradycje oraz różne warstwy znaczeniowe. Czasem może być nieco przytłaczający, szczególnie wówczas, gdy wszystkie informacje są dla czytelnika nowe. Dlatego umieściłem na końcu (s. xxx-xxx) tabelę, pozwalającą prześledzić główne tematy przedstawione w książce.

Co więcej, opisane zostały również inne święta, którem choć nie wspomina o nich Księga Kapłańska 23, są dziś obchodzone w Izraelu. Przyjrzymy się dwóm z nich: Chanuce i Purim. Mimo że zostały ustanowione później niż wspomniane siedem, mają niebagatelne znaczenie dla naśladowców Mesjasza.

Zaczniemy od Sabatu. Obchodzony jest co tydzień, a nie co rok. Wypoczynek Sabatowy jest w istocie celem Bożego planu. Zanurzmy się zatem i przyjrzyjmy tym wspaniałym spotkaniom z Bogiem!

Spis Treści

Wstęp: Święte spotkania

1. Szabat

2. Święto Paschy

3. Pierwociny

4. Święto Pięćdziesiątnicy

5. Święto Trąbek

6. Dzień Przebłagania

7. Święto Namiotów

8. Święto Poświęcenia

9. Święto Purim

Zakończenie: Czy powinno się obchodzić święta Izraela?

Odkupienie w poszczególnych świętach

Mesjańskie Święta Izraela

Słowniczek wybranych terminów żydowskich i mesjańskich

Dane książki

Autor: rabin Sam Nadler

ISBN 978-83-61131-33-5

Liczba stron: 288

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2017

Format: 135 x 205 mm

Wydawca: Dobry Skarbiec