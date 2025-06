MercyMe wydaje „Sing (Like You’ve Already Won)”

Wczoraj zespół MercyMe, uhonorowany dziesięciokrotną platyną, po niedawnym ogłoszeniu nowego albumu studyjnego, zaprezentował utwór „Sing (Live You’ve Already Won)”. Ich dwunasty krążek zatytułowany „WONDER & AWE” ukaże się już 8 sierpnia.

Po wydanym w 2022 roku albumie Always Only Jesus, nowy projekt zawiera 13 utworów, nad którymi zespół pracował z wieloletnim producentem Teddem T, pełniącym również funkcję producenta wykonawczego. W produkcję zaangażowani byli także Brown Bannister oraz nowi współtwórcy: Josh Auer, Jarad Atherton i Carter Frodge. Po raz pierwszy w historii zespołu MercyMe współprodukował wszystkie utwory na płycie.

„Jedną z trudności współczesnego Kościoła jest brak zachwytu” – mówi wokalista Bart Millard.

„Mając dostęp do wszystkiego na wyciągnięcie ręki, gdzie podziała się radość z zaskoczenia? Te chwile, które zapierają dech w piersiach. Ten album odzwierciedla miejsce, w którym obecnie się znajduję – tęsknotę za cudami i zachwytem. Chcemy na nowo uczyć się dostrzegać Boże cuda i nie traktować ich jako coś oczywistego. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że w końcu możemy się tym podzielić. Mamy nadzieję, że przyniesie to choćby ułamek radości i emocji, jakie nam to dało.”

Aby promować nowe wydawnictwo, zespół wyruszy jesienią w ośmiodniową trasę koncertową z innymi gwiazdami muzyki chrześcijańskiej – TobyMac i Matthew Westem. Trasa potrwa od 25 września do 5 października.

To jednak nie koniec – „MercyMe Live 2025” będzie kontynuowane jesienią, tym razem z udziałem Natalie Grant oraz gościa specjalnego Sama Wesleya, oferując fanom jeszcze więcej niezapomnianych wrażeń na żywo.

