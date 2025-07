MercyMe prezentuje „Heartbroken Hallelujah” z nadchodzącego albumu

18 lipca, dziesięciokrotnie platynowy zespół MercyMe, po niedawnym ogłoszeniu nadchodzącego albumu studyjnego, zaprezentował nowy utwór zatytułowany „Heartbroken Hallelujah”. Ich dwunasty album studyjny, WONDER & AWE, ma ukazać się 8 sierpnia.

Po wydanym w 2022 roku albumie ALWAYS ONLY JESUS, nowa, 13-utworowa kolekcja powstała we współpracy z wieloletnim producentem zespołu, Teddem T, który pełni również funkcję producenta wykonawczego, a także z Brownem Bannisterem oraz nowymi twórcami: Joshem Auerem, Jaradem Athertonem i Carterem Frodge’em. Po raz pierwszy w historii zespół współprodukował wszystkie utwory.

„Jednym z problemów współczesnego Kościoła jest brak zachwytu” – mówi wokalista Bart Millard o nowym projekcie. „Mając dostęp do praktycznie wszystkiego w zasięgu ręki, gdzie podziała się radość z bycia zaskoczonym? Te momenty, które zapierają dech w piersiach. Ten album odzwierciedla to, gdzie jestem teraz – tęsknię za zachwytem i cudownością, aktywnie szukam Bożego zachwytu i uczę się, by go nie brać za pewnik. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że w końcu możemy się tym podzielić i mamy nadzieję, że przyniesie choć ułamek radości i ekscytacji, jaką nam dał.”

W ramach promocji nowego wydawnictwa zespół wyruszy jesienią w ośmiodniową trasę koncertową z innymi gwiazdami muzyki chrześcijańskiej – TobyMaciem i Matthew Westem – która potrwa od 25 września do 5 października. Dodatkowo, aby zapewnić fanom jeszcze więcej wyjątkowych muzycznych przeżyć na żywo, trasa „MERCYME LIVE 2025” będzie kontynuowana jesienią z udziałem Natalie Grant oraz gościa specjalnego Sama Wesleya.

Źródło: TCB