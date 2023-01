Mel Gibson zaczyna produkcję „Zmartwychwstania”, sequela „Pasji Chrystusa”

Wiosną tego roku, aktor, reżyser i producent Mel Gibson zaczyna produkcję sequela swojego przeboju „Pasja Chrystusa”.

Wytrawny dziennikarz filmowy, Jordan Ruimy, przekazał na początku stycznia, że za kilka miesięcy Gibson zaczyna filmować „Pasję Chrystusa: zmartwychwstanie”.

„Gibson ciężko pracuje nad scenariuszem ze scenarzystą ‘Braveheart’, Randallem Wallace’em. Jest już sześć szkiców. ‘Zmartwychwstanie’ skupi się na dwudziestu czterech godzinach obejmujących mękę Jezusa i na wydarzeniach, do których doszło w ciągu trzech dni między Jego ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem” – wyjaśnił Ruimy.

W filmie wystąpią: Jim Caviezel, który ponownie zagra postać Jezusa, Maia Morgenstern w roli Marii, Christo Jivkov jako Jan i Francesco De Vito jako Piotr.

Długo oczekiwany sequel od dziesięciu lat przechodzi przez kolejne etapy rozwoju. W 2016 roku, Mel Gibson powiedział Gregowi Laurie na Harvest Crusade, że nie chce się spieszyć w pracy z tą historią.

„Tytuł to ‘Zmartwychwstanie’. To oczywiście ogromny temat i trzeba mu się przyjrzeć, bo nie chcemy po prostu zrobić zwykłej relacji, przeczytać, co się wydarzyło” – wyjaśnił Mel Gibson.

„Ale odczytanie tej historii, doświadczenie i zgłębienie prawdopodobnie głębszych znaczeń, jakie się w niej kryją, zajmie trochę czasu, a Randall Wallace jest gotów podjąć się tego zadania” – mówił dalej. „To błyskotliwy pisarz, ale też wspaniały reżyser. Wyreżyserował ‘Byliśmy żołnierzami’, ‘Niebo istnieje… naprawdę’ i inne. To dobry pisarz i reżyser”.

Wallace powiedział w tamtym czasie w wywiadzie dla „The Hollywood Reporter”, że zawsze chciał opowiedzieć tę historię.

„Społeczność ewangelikalna uważa ‘Pasję’ za największy film, jaki kiedykolwiek wyszedł z Hollywood, i stale nam mówią, że sequel byłby ich zdaniem jeszcze większy” – powiedział.

„Zawsze chciałem opowiedzieć tę historię” – dodał Wallace. „’Pasja’ to początek, jest znacznie więcej do opowiedzenia”.

Oryginalny film zarobił 612 milionów dolarów przy budżecie w wysokości 30 milionów dolarów, co czyni go najbardziej rentowną produkcją kinową w Ameryce Północnej w kategorii filmów dla dorosłych oraz jednym z najbardziej przebojowych, niezależnych filmów wszech czasów.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN News

