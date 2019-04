Meksyk: Życie za drutem kolczastym i prześladowania ze strony chrześcijan

„Ja mogę walczyć dalej, ale mój ojciec jest już stary i zmęczony”. Uriel Hernández mieszka z żoną i 60-letnim ojcem w Coamontax, małym miasteczku w meksykańskim stanie Hidalgo. Należą do niewielkiej mniejszości protestanckiej, co powoduje, że traktowani są z podejrzliwością przez katolickich sąsiadów. Od lat doświadczają różnych form dyskryminacji, ale w listopadzie 2018 r. sytuacja jeszcze się pogorszyła.

W obronie przed dyskryminacją

Pewnego dnia, pomimo powtarzających się żądań członków lokalnej społeczności, ojciec Uriela odmówił sprzątania miejscowego kościoła katolickiego i zapłacenia składki na obchody tradycyjnego święta religijnego. Ojciec oraz inni chrześcijanie zostali wtrąceni do więzienia. Wkrótce zostali zwolnieni, lecz niestety sytuacja się powtórzyła. W wywiadzie dla Open Doors, Uriel powiedział, że największe oburzenie lokalnych przywódców wzbudziło to, że postanowił on zgłosić władzom ich dyskryminujące postępowanie wobec mniejszości chrześcijańskiej.

„Zapłać, albo wyjedź z miasta”.

Najbardziej wrogi incydent, w ciągu ostatnich, obfitujących w konflikty miesięcy, miał miejsce na początku lutego. Grupa uzbrojonych w kije ludzi pojawiła się przed domem Uriela, z zamiarem otoczenia go drutem kolczastym. Próbowali zastraszyć mieszkających tam chrześcijan: „Zapłać należną składkę w ciągu najbliższych dziesięciu dni, albo wyjedź z miasta!” Uriel skomentował to wydarzenie nieco zrezygnowany: „W międzyczasie przyzwyczailiśmy się do mieszkania za drutem kolczastym we własnym domu”. Mimo gróźb zwrócił się do krajowych i regionalnych agencji rządowych w poszukiwaniu oficjalnej pomocy. Jak dotąd, nie otrzymał jednak żadnego wsparcia. Brak reakcji ze strony władz doprowadził do powstania próżni, która sprzyja nadużyciom i nękaniu członków mniejszości chrześcijańskiej przez osoby z ich najbliższego otoczenia.

Prosimy o modlitwę o chrześcijan w Meksyku:

Dziękuj za małą grupę chrześcijan, którzy wbrew okolicznościom, starają się być wiernymi Jezusowi.

Módl się o Uriela i jego żonę, ale szczególnie o ojca, aby sam Bóg walczył o nich i dał im nową siłę.

Módl się, aby sytuacja w Coamontax poprawiła się i aby możliwe było pokojowe współistnienie różnych grup religijnych.

za Open Doors, Polska