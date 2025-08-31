Meksyk: projekt zakazu tatuaży i piercingu u nieletnich

W stanie Nuevo León lokalna posłanka Paola Linares z partii Ruch Obywatelski złożyła projekt ustawy całkowicie zakazującej wykonywania tatuaży, mikropigmentacji i piercingu u osób niepełnoletnich — nawet za zgodą rodziców lub opiekunów. Obecnie prawo dopuszcza takie zabiegi, jeśli dziecku towarzyszy dorosły z podpisanym zezwoleniem.

Proponowana reforma zakłada nowelizację ustawy zdrowotnej stanu oraz przepisów dotyczących praw dzieci i młodzieży. Jej celem jest ochrona zdrowia nieletnich oraz zaostrzenie kontroli sanitarnej nad punktami oferującymi tego typu usługi.

Linares podkreśla, że inicjatywa ma zagwarantować młodym ludziom możliwość podejmowania świadomych decyzji o trwałych modyfikacjach ciała dopiero po osiągnięciu pełnoletniości.

Projekt trafi teraz do komisji, a następnie zostanie poddany głosowaniu w kongresie stanu. Jeśli zostanie przyjęty, może stać się precedensem w zakresie regulacji zdrowotnych dotyczących estetyki i modyfikacji ciała.



Społeczne reakcje i argumenty ekspertów

Pomysł wzbudził poruszenie, także w środowiskach chrześcijańskich. Pastor Rigoberto Castro Miranda z kongregacji City of Refuge w Monterrey zaznacza, że decyzje o modyfikacjach ciała powinny uwzględniać indywidualne uwarunkowania rodzinne i kulturowe. Choć sam odradza tatuaże, nie potępia młodych, którzy się na nie decydują.

Zdaniem lekarza rodzinnego Davida Moralesa Sainza tatuaże i piercingi wiążą się z poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi, szczególnie przy nieodpowiednich warunkach higienicznych. W grę wchodzą infekcje wirusowe i bakteryjne (np. WZW typu B i C, HIV), reakcje alergiczne, a także problemy stomatologiczne w przypadku piercingu języka.

Z kolei psycholog Raúl Andrade Covarrubias wskazuje na impulsywność nastolatków i ryzyko decyzji podejmowanych pod wpływem emocji czy chęci naśladowania celebrytów. Jak zaznacza, młodzież w tym wieku często poszukuje tożsamości i eksperymentuje z wyglądem.

Statystyki pokazują rosnącą popularność tatuaży — według krajowej rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji, co dziesiąty Meksykanin ma tatuaż, co oznacza około 12 milionów osób. Meksyk przoduje w tej dziedzinie w całej Ameryce Łacińskiej.

