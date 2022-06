Meksyk: Nowe centrum szkoleniowe dla prześladowanych Chrześcijan

Ataki na rdzennych chrześcijan

Meksykańscy chrześcijanie pochodzący z rdzennych plemion coraz bardziej cierpią z powodu prześladowań. W okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2022 405 chrześcijan opuściło swoje domy, uciekając przed prześladowaniami, 17 chrześcijan zostało uwięzionych, 80 chrześcijańskich domów zostało uszkodzonych lub zniszczonych. A to tylko ataki, o których wiemy.

Większość incydentów miała miejsce na terenach administrowanych przez ludność rdzenną w południowym Meksyku. Chiapas, na granicy z Gwatemalą, jest stanem, w którym najczęściej dochodzi do takich ataków.

Centrum szkoleniowe w Comitán de Domínguez znajduje się na południu stanu Chiapas i mogą do niego przyjeżdżać chrześcijanie, do których w innych okolicznościach trudno byłoby dotrzeć ze szkoleniami ze względu na przemoc lub brak infrastruktury. W uroczystości otwarcia pod koniec kwietnia wzięło udział 30 przyszłych kursantów z różnych społeczności.

Dzięki szkoleniom zostaną wyposażeni w umiejętności radzenia sobie z prześladowaniami. „Dziewięćdziesiąt procent uczestników szkoleń to liderzy lub pastorzy w swoich kościołach” – mówi Karla Sidney Novelo, koordynatorka programu Open Doors Mexico. W każdym tygodniu odbywają się dwa czterogodzinne zajęcia.

Między kartelami narkotykowymi a zwyczajami plemiennymi

Istnieją dwa główne powody prześladowania chrześcijan w Meksyku: Po pierwsze, chrześcijanie są celem ataków przestępczości zorganizowanej, ponieważ pomagają ludziom wyjść z narkotyków i przestępczości oraz sprzeciwiają się nielegalnej działalności. Siatki przestępcze rozprzestrzeniły się na całym terytorium kraju i szacuje się, że kontrolują od 30 do 35% terytorium Meksyku.

Po drugie, chrześcijanie we wspólnotach rdzennych w południowym Meksyku są prześladowani, jeśli nie uczestniczą w praktykach religijnych i zwyczajach swojego plemienia. Państwo uznaje prawo tych ludów do autonomii i w zasadzie nie interweniuje w ich sprawy.

Od czasu podboju Ameryki Środkowej przez Hiszpanów wielu rdzennych mieszkańców przyłączyło się do Kościoła katolickiego – ale w wielu przypadkach ich nawrócenie było bardzo powierzchowne. Tradycyjne wierzenia i praktyki, takie jak kult przodków i zaklinanie duchów, przetrwały do dziś i w wielu miejscach są częścią codziennego życia. Jest to szczególnie widoczne w południowym Meksyku.

Ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi i nie biorą już udziału w praktykach swojego ludy, w opinii innych członków plemienia przynoszą pecha całej wspólnocie. Chrześcijanie są więc więzieni, bici, wykluczani z zasobów wspólnoty i wypędzani ze swoich wiosek. Prosimy, módlcie się, aby ośrodek szkoleniowy był błogosławieństwem dla społeczności w Chiapas i aby chrześcijanie nie tracili wiary w obliczu prześladowań.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Meksyku:

Podziękuj Jezusowi Chrystusowi za otwarcie ośrodka szkoleniowego dla prześladowanych chrześcijan.

Proś o Boże błogosławieństwo dla ośrodka szkoleniowego, aby chrześcijanie w Chiapas zostali umocnieni w wierze i wyposażeni do radzenia sobie z prześladowaniami.

Módl się za chrześcijan – o siłę, odwagę i wytrwałość, gdy są szykanowani przez krewnych i członków lokalnej społeczności.

Módl się, aby chrześcijanie byli świadectwem miłości i przebaczenia, i aby dzięki temu wiele osób w ich wspólnocie zapragnęło poznać Jezusa Chrystusa.

