Meksyk: Eskalacja przemocy wobec chrześcijańskiej rodziny

Kiedy prześladowania ze strony członków lokalnej społeczności stały się nie do zniesienia, pastor Rigo* zgłosił się do władz stanowych i poprosił o pomoc. Ten krok był jednak kroplą, która przelała czarę goryczy. W wiosce zwołano zebranie, a Rigo został uznany za „zdrajcę” i razem z żoną wtrącony do lokalnego więzienia za „bunt” i „agresję”. W tym czasie ich dzieci zostały pozostawione bez opieki.

Siła tradycji

To nie był pierwszy raz, kiedy Rigo spotkał się z prześladowaniami. Pochodzi z rdzennej społeczności w stanie Oaxaca, która ma własne tradycje i zwyczaje religijne. Kiedy przez pewien czas mieszkał w USA, uwierzył w Jezusa. Niedługo później postanowił wrócić do swojej rodzinnej wioski i dzielić się tam Ewangelią. Spotkał się tam Jedak z wrogością. Cztery lata temu jego dom został podpalony, co było jasnym sygnałem, że Rigo i jego religia nie są mile widziani.

Rigo miał mocne postanowienie, aby zrobić wszystko, co w jego mocy, by nadal mieszkać w wiosce i być częścią lokalnej społeczności. Brał udział w tradycyjnych uroczystościach społeczności, o ile nie kłóciło się to z jego przekonaniami religijnymi, a jednocześnie trzymał się z dala od zwyczajów, które oznaczałyby pójście na kompromis. Niestety taka postawa rozgniewała przywódców lokalnej społeczności. W ciągu ostatniego roku groźby się nasiliły.

Kilka tygodni przed eskalacją sytuacji syn Rigo został wyrzucony ze szkoły, a lokalne władze nakazały wstrzymanie dostawy mediów do domu rodziny. Działania te skłoniły Rigo do złożenia skargi do Państwowej Komisji Praw Człowieka. Jego żona Ana* wykorzystała media społecznościowe, aby zwrócić uwagę na ich trudną sytuację, a także nagłośnić prześladowania chrześcijan w społecznościach rdzennych. W odpowiedzi na publiczne poszukiwanie pomocy przez Rigo i Anę najpierw on, a później ona zostali aresztowani i uwięzieni przez lokalne władze.

Nadzieja na zmianę dzięki Bożej miłości

Już następnego dnia nasi partnerzy dowiedzieli się o zaistniałej sytuacji i z pomocą prawnika oraz przy wsparciu Urzędu do Spraw Religijnych stanu Oaxaca rozpoczęli negocjacje z lokalnymi władzami. Osiągnięto porozumienie, choć kosztem wysokiej grzywny. Ana została zwolniona z aresztu jeszcze tego samego dnia, a Rigo następnego. Nękanie odbiło się na zdrowiu fizycznym i emocjonalnym małżonków.

W przyszłości ich służba będzie wiązać się z ograniczeniami; nie wolno im budować budynków kościelnych ani nawet przyjmować z wizytą innych pastorów czy kaznodziejów. Mimo presji i przygnębiających doświadczeń Rigo i Ana są zdeterminowani, aby nadal służyć swojej społeczności. Są przekonani, że miłość Jezusa może zmienić ludzi. Chcą ją okazywać nawet tym, którzy ich uwięzili.

Historia Rigo i Any nie jest wyjątkiem. W całym stanie Oaxaca chrześcijanie w rdzennych społecznościach zmagają się z trudnymi wyzwaniami. Dominujące zwyczaje i tradycje są często sprzeczne z ich przekonaniami. W wielu miejscach są one jednak uważane za kolektywny obowiązek. Według badań przeprowadzonych przez Open Doors w okresie od października 2023 r. do października 2024 r. odnotowano 100 przypadków prześladowań religijnych w społecznościach rdzennych w stanie Oaxaca.

* Imię zmienione

Prosimy, módl się za rodzinę Rigo i Any oraz chrześcijan w Oaxaca.

za Open Doors, Polska