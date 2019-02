Media społecznościowe i kościół

Żyjemy w epoce technologii, która bywa różnie nazywana przez różnych ludzi, komentatorów wydarzeń społecznych, czy kulturowych guru.

Kanadyjski filozof dr Charles Taylor nazywa nasze czasy „epoką autentyczności”. Bycie autentycznym jest nieodłączną częścią wiarygodności. Każdy musi być szczery ze samym sobą. Dr Ed Stetzer nazywa tę erę „epoką oburzenia”. Wciąż jesteśmy poirytowani sobą nawzajem i dążymy do tego, by nasze plemię miało pierwszeństwo przed innym.

Co się za tym kryje?

Część tego wszystkiego stanowi filozofia. Dr Neil Shenvi opisuje, jak „teoria krytycyzmu” przechodzi z uniwersytetów do głównych nurtów społecznych, a w niektórych przypadkach także do bezmyślnych kościołów. Teoria krytycyzmu opiera się na założeniu, że definiuje nas grupa, której częścią jesteśmy – płeć, rasa, kultura i inne – i że każda z tych grup walczy o hegemonię nad innymi.

Poza korzeniami psychologicznymi rozwój tej machiny napędza także silnik technologii. Prasa drukarska zmieniła Europę i świat. Używanie prochu strzelniczego sprawiło, że władza znalazła się w rękach tych, którzy potrafili najlepiej z niego korzystać.

Teraz żyjemy w epoce technologii, co ma ogromne, nieprzewidywalne wręcz skutki.

Nie wszystko, co związane z technologią, jest złe, rzecz jasna. Poza tym, że pornografia jest łatwo dostępna na całym świecie i możemy z niej korzystać we własnym domu, na telefonie, na wyciągnięcie ręki jest także Biblia z wieloma tłumaczeniami, nauczania, a także wiele innych pomocy dla życia duchowego.

W najmniejszych wioskach, w których popularyzacja książek zajęłaby miesiące, są teraz rolnicy ze smartfonami.

Nie możemy być technofobami, jednak musimy być świadomi, jak technologia na nas oddziałuje. I jedną z rzeczy, na którą ma wpływ technologia, jest fakt, że umożliwia ona każdemu – dosłownie każdemu – stanie się sławnym.

Barierą przed masową, globalną dystrybucją naszych zdjęć i tego, co publikujemy, jest bezpłatna aplikacja Twittera czy Facebooka. Później wszystko zależy od nas. Oczywiście jest wiele sposobów na opłacenie reklamy. Jednakże te bariery, które powstrzymują przed stworzeniem swojego technologicznego, autentycznego „ja” i promowania swojego oburzenia, są znacznie niższe, niż kiedykolwiek.

Obserwujemy, jak ludzie coraz bardziej przejmują się swoim wyglądem z powodu oprogramowania modyfikującego zdjęcia, które oferuje Instagram. Widzimy cyberprzemoc. Obserwujemy też filmy na YouTubie, z dziesiątkami tysięcy kliknięć, promujące największy nonsens i przedstawiające go jako prawdę. Widzimy fałszywe wiadomości.

Technologia jest silnikiem, który to wszystko napędza. Co powinien z tym zrobić kościół? Mam dwie myśli, które się równoważą, a jednocześnie nie są ze sobą w konflikcie. Spójrzmy na nie jak na bliźniasze szyny w torach kolejowych (korzystając z raczej starszego wynalazku jako analogii).

Z jednej strony powinniśmy doceniać technologię i korzystać z niej tak szybko, tak dobrze, tak popularnie i tak powszechnie, jak tylko umiemy. Reformatorzy popularyzowali Ewangelię poprzez używanie prasy drukarskiej.

Tak samo musimy korzystać z technologii w obecnych czasach. Dla niektórych z nas – „cyfrowych tubylców”, jeśli wolicie – wydaje się to instynktowne. Innym może się to wydawać dziwne. Jednakże wszyscy powinniśmy docenić rewolucję technologiczną i używać jej do chwalenia Jezusa na tak szeroką skalę, jak to możliwe.

Z drugiej strony nie powinniśmy sami się przechwalać. Wielkie niebezpieczeństwo wynikające ze zwiększonej możliwości pokazywania samego siebie i swoich pomysłów to tworzenie przerysowanej osobowości, która jest naszą próbą dominacji i zostania bogami epoki technologii, próbującymi propagować swój własny plan.

Umiejętność promowania Jezusa bez promowania samego siebie wymaga mądrości. Poza tym jednak wymaga to charakteru, który kształtuje się poprzez nauczanie. Ono zaś pochodzi z Biblii, kościoła i z modlitewnego życia, rozwijającego się w szkole Chrystusa. Innymi słowy, im szerzej i szybciej promujemy Jezusa, tym głębsza i większa musi być nasza skromność. Bóg nam w tym pomoże.

Trzy szybkie wskazówki do tego, jak postawić kolejne kroki:

1. Oceń: ile czasu w ciągu dnia spędzam, patrząc na ekran? Ile czasu dziennie spędzam, sprawdzając profile i streamy na mediach społecznościowych?

2. Bilansuj: wpisz w swój plan czynności o charakterze społecznym, ale niekoniecznie związane z interakcjami online. Na przykład zaplanuj wyjście na kawę z przyjaciółmi.

3. W podobieństwie do Chrystusa: buduj swoje internetowe życie wokół chrystusowych priorytetów. Jak możesz dzielić się Dobrą Nowiną w sieci? Jak możesz mówić o prawdzie w miłości internetowo?

Autor: Josh Moody

Źródło: Christianity Today