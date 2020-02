Matthew West wydaje „zupełnie nowy” album

Matthew West, piosenkarz, autor tekstów i zdobywca wielu nagród, wydaje właśnie album, który zatytułował „Brand New” – „Zupełnie nowy”. Singiel reklamujący nową płytę, „The God Who Stays”, wspina się już na szczyty chrześcijańskich list przebojów.

Również teledysk cieszył się dużą popularnością, obejrzało go już ponad 5,4 mln osób. Była to pierwsza z sześciu piosenek, które West opublikował w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na cały album składa się 14 utworów.

Nawet chrześcijański piosenkarz, który ma na swoim koncie nagrodę Dove i nominacje do Grammy, może czuć się daleko od tego przełomowego momentu, w którym człowiek staje się „zupełnie nowy” w Jezusie. Głównie to zainspirowało Westa do stworzenia nowego albumu, który mówi o rozterkach obecnych czasem w życiu każdego chrześcijanina – czy kiedy czuję, że jestem daleko od tego momentu całkowitej nowości i przemiany, mogę do niego wrócić?

Wiele utworów z nowej płyty zarówno odnosi się do bolesnych momentów prozy życia, jak i daje nadzieję.

Westowi od początku kariery towarzyszy to samo przesłanie, a w przypadku najnowszego albumu nie jest inaczej. Artysta przeplata na płycie piosenki opowiadające o jego własnym doświadczaniu wiary z utworami pisanymi w oparciu o historie innych ludzi.

– Czuję się prawie jak świeżo upieczony, zupełnie nowy artysta z doświadczeniem weterana – powiedział. – Myślę, że to właśnie jest przepis na udaną karierę w każdej dziedzinie: energia i entuzjazm jak u początkującego połączone z doświadczeniem. Wydaje mi się, że zbliżam się coraz bardziej do jak najbardziej autentycznej wersji siebie jako piosenkarza, jako tekściarza i, mam nadzieję, człowieka.

Od kilku tygodni West świętuje premierę płyty, występując i udzielając wywiadów. Wiele programów i magazynów, m.in. Billboard Magazine, Guideposts czy CCM Magazine informowało odbiorców o nowym albumie. 5 marca Matthew West wyruszy z zespołem Casting Crowns na trasę koncertową „Only Jesus”.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat