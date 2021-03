Matthew West wydaje album „Hello, My Name Is: Greatest Hits”

Czterokrotnie nominowany do nagrody Grammy i zdobywca nagrody Dove artysta Matthew West świętuje w tym tygodniu kamień milowy swojej kariery, wydając kolekcję największych przebojów. Hello, My Name Is: Greatest Hits jest już wszędzie dostępny do pobrania i streamingu.

„Czuję się pokorny i zaszczycony, że mogę wydać ten album. Rozpocząłem swoją karierę z mnóstwem marzeń, a możliwość wydania płyty z największymi hitami jest niesamowita” – podzielił się West w mediach społecznościowych. „Dziękuję wam za to, że sprawiliście, iż te piosenki stały się częścią waszego życia, dziękuję też każdemu, kto był częścią ich tworzenia”.

Nowa muzyka

Oprócz świętowania swoich największych hitów, West przygotowuje się do wydania nowej muzyki. Zaledwie w zeszłym miesiącu, West zaprezentował zupełnie nowy utwór i teledysk do „The God Who Stays.”

Osiągnięcia

Matthew West otrzymał czterokrotnie nominację do nagrody GRAMMY. Jest też wielokrotnym laureatem nagrody ASCAP Christian Music Songwriter/Artist roku oraz odbiorcą Dove Award. Otrzymał także American Music Award (2013), Billboard Music Award (Top Christian Artist, 2014), K-LOVE Fan Award (2016) oraz został nazwany Billboard’s Hot Christian Songwriter of the Year (2016).

West, który został uhonorowany „Rich Mullins Impact Award” otrzymał również nominację do „Primetime Emmy Award” w kategorii Original Music & Lyrics za utwór tytułowy do filmu fabularnego „The Heart of Christmas.”

Otrzymał również certyfikat RIAA Gold za singiel „Hello, My Name Is” oraz certyfikat RIAA Platinum za utwór „The Motions”, który do tej pory sprzedał się w nakładzie ponad 1,9 miliona albumów (TEA).

Współpraca

Oprócz własnej kariery nagraniowej, był pięciokrotnym współprowadzącym K-LOVE Fan Awards i ma na swoim koncie ponad 130 napisanych piosenek, w tym utwory Rascal Flatts, Scotty McCreery, Michaela W. Smitha, Amy Grant, Mandisy i innych, wraz z piosenkami nr 1 autorstwa Casting Crowns i Danny’ego Gokey’a.

Ścieżka pisarska

West jest również pisarzem, który do tej pory napisał pięć książek. Jego pasją jest również niesienie nadziei i uzdrowienia poprzez moc modlitwy i opowieści.

Działalność charytatywna

Wraz ze swoim ojcem, pastorem Joe Westem, założyli Popwe, organizację non-profit, która pomaga innym tworzyć, dzielić się i żyć pełnią życia.

Na płycie:

Hello, My Name Is: Greatest Hits Track Listing:

1 Broken Things

2 Hello, My Name Is

3 Strong Enough

4 The Motions

5 Forgiveness

6 Grace Wins

7 You Are Everything

8 Only Grace

9 Do Something

10 Mended

11 All In

12 Day One

13 When I Say I Do

14 More

