Matt Redman zapowiada premierę nowego albumu „Life & Breath”

Międzynarodowej sławy lider uwielbienia i autor pieśni, Matt Redman, zapowiedział premierę nowego albumu zatytułowanego Life & Breath, który ukaże się 3 października nakładem Integrity Music. Będzie to jego dwudziesty album w karierze, a zarazem pierwszy projekt typu „live-studio” – połączenie intymnej atmosfery studia z autentycznością uwielbienia na żywo.

Pierwszym utworem promującym Life & Breath jest „Let Me See Jesus / Turn Your Eyes Upon Jesus”, nagrany z udziałem liderki uwielbienia Charity Gayle, znanej m.in. z utworu „I Speak Jesus”.

– Prowadzenie tego utworu sprawia mi ogromną radość – mówi Matt Redman. – Za każdym razem czuć, jak uczestnicy spotkania modlitewnego łączą się z jego przesłaniem. To szczera modlitwa o głębsze spotkanie z Chrystusem. Udział Charity Gayle w tym utworze jest dla mnie szczególny. Od dawna podziwiam jej twórczość, a w ostatnim roku miałem okazję poznać ją i jej męża Ryana osobiście. Doceniam ich pasję do Jezusa i sposób, w jaki odpowiedzialnie pełnią swoją rolę w świecie muzyki uwielbieniowej.

Life & Breath to powrót do istoty uwielbienia – oddania Bogu chwały każdym oddechem. Zamiast podążać za emocjonalnymi trendami czy kulturowymi modami, album koncentruje się na fundamentach wiary: wyznaniach, modlitwie, skrusze i bojaźni Bożej. Łączy głębię teologiczną z dostępnością, niosąc jednocześnie radość i duchową powagę. Na krążku znajdą się m.in. utwory inspirowane tradycyjnymi wyznaniami wiary – w tym jeden oparty na Nicejskim Wyznaniu Wiary, obchodzącym w tym roku 1700-lecie istnienia.

Wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in. Charity Gayle, Joe L Barnes, CalledOut Music i Quintin Trotter.

– To mój pierwszy projekt typu „live studio” – tłumaczy Redman. – Zwykle nagrania odbywają się albo podczas wydarzeń na żywo, albo w kontrolowanych warunkach studyjnych. Tym razem zależało mi na połączeniu obu podejść – stworzeniu albumu studyjnego, który jednak zachowa energię wspólnego uwielbienia. Nagrania odbyły się w Nashville, a towarzyszył nam Gospel Choir Uniwersytetu Lipscomb, co nadało całości wyjątkowy charakter.

Matt Redman od lat cieszy się uznaniem jako jeden z najbardziej wpływowych twórców muzyki uwielbieniowej. W ostatnich latach koncentruje się na dzieleniu się swoim doświadczeniem i refleksjami na temat zdrowej teologii i praktyki uwielbienia – zarówno poprzez podcast WOR/TH, jak i wydarzenia WOR/TH: jednodniowe seminaria dla liderów uwielbienia, muzyków i autorów pieśni. Jesienią tego roku odbędą się trzy edycje wydarzenia: w Nashville, Toronto (ON) oraz Langley (BC). Szczegóły i daty dostępne są na stronie: https://www.worthworship.com/.

