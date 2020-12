Matt Hammitt wydaje płytę „Treetop”

Matt Hammitt – laureat trzech nagród Dove, wielu wyróżnień SESAC and ASCAP, za wysokie miejsca na listach przebojów oraz nominowany do Grammy za pracę z zespołem Sanctus Real. Tego roku – 28 września, chrześcijański wokalista Matt Hammitt wydał nowy album. Nosząca tytuł „Treetop”, nowa płyta, zawiera 10 utworów i jest w tej chwili dostępna do pobrania i streamingu. Jest to już jego trzeci solowy album.

Matt Hammitt i zaufanie do Boga

Jego pierwsza płyta „Every falling tear” powstawała w dramatycznych okolicznościach. We wrześniu 2010 roku, żona Hammitta, Sarah, urodziła trzecie dziecko. Mały Bowen urodził się z zagrażającą życiu wadą serca.

W oczekiwaniu na narodziny Bowena, Matt napisał materiał na swój pierwszy solowy album, którym był właśnie „Every Falling Tear” wydany przez Sparrow Records we wrześniu 2011 roku. W rezultacie, wątkiem który jest stale obecny w tej muzyce jest zaufanie do Boga w najciemniejszych porach życia.

„Bowen’s Heart”

Na początku tego miesiąca, Matt Hammitt pojawił się wraz z rodziną w sieci ABC w Good Morning America. Z tej to okazji GMA zaprezentowało postępy rekonwalescencji dziesięcioletniego Bowena oraz nowy pełnometrażowy dokument o rodzinie Hammittów – „Bowen’s Heart”. Obraz ten miał swoją premierę podczas Nashville Film Festival w pierwszym tygodniu października 2020.

W związku z tym już wkrótce doczeka się oficjalnego wydania. „Jesteśmy wdzięczni za możliwość podzielenia się naszą historią o poszukiwaniu nadziei i celu mierząc się z tak wieloma przeciwnościami losu” – mówi Matt. „Wierzymy, że jest to przesłanie, którego świat naprawdę teraz potrzebuje”.

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O.

Źródło: The Christian Beat, http://matthammitt.com/, Wikipedia