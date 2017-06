Artysta w płycie „Król wszechświatów” wraca do korzeni swojej twórczości, nawiązując do charakteru swoich pierwszych albumów. TU to skrót od Totalnego Uwielbienia. Do pracy nad najnowszym albumem Mate.O zaprosił Pawła BZIM Zareckiego (producenta płyt m.in. Anny Marii Jopek, TGD, Mietka Szcześniaka), który jest odpowiedzialny za produkcję muzyczną albumu. Na płycie będzie można usłyszeć utwory znane szerszej publiczności takie jak :„Wszystko poddane jest” czy „Cały świat niech pozna Cię” oraz osiem zupełnie nowych, premierowych kompozycji m.in. „Chrystus panuje”, tytułowy „Król wszechświatów” czy „Cudowny dzień”.

Cała płyta poświęcona jest jednej myśli – wychwalaniu Boga, stąd wiele inspiracji do pisania tekstów pochodzi z tekstów biblijnych. W tym sensie jest to powrót do moich pierwszych płyt nagranych już wiele lat temu. Nic bardziej piękniejszego i bardziej wyjątkowego nie mogło mnie w ostatnim czasie spotkać jako artysty. Próba opisywania tego jaki jest Bóg, wychwalania Go i adorowania oraz dziękowania Mu za to kim jest i co dla mnie zrobił to wielki przywilej. Na tej płycie słychać przenikające się różne wrażliwości i style muzyczne, piosenki, oraz spontaniczne improwizacje – mówi Mateusza Mate.O Otremba

„Chrystus panuje” – to pierwszy singiel promujący album Mate.O/TU – KRÓL WSZECHŚWIATÓW

Spis utworów płyty Król wszechświatów:

1. Chrystus panuje

2. Król Wszechświatów

3. Outro / Król Wszechświatów

4. Wszystko poddane jest

5. Cały świat niech pozna Cię

6. Cudowny dzień

7. Tak jak Ojciec

8. Outro / Tak jak Ojciec

9. Ojcze nasz

10. To Jedyny Panów Pan

11. Outro / To Jedyny Panów Pan

12. Jak Mu nie wierzyć

13. Przełom

14. Nie bój się



Skład:

Mate.O – głos, gitary (akustyczna i elektryczna, fretless), bouzouki, szofar Jadzia Kłapa-Zarecka – głos, saksofon altowy Paweł Bzim Zarecki – pianino Steinway model K, instrumenty klawiszowe Maciek Kietliński – bębny Kornel Popławski – bas

Gościnnie:

Yaron Yerahmiel Cherniak – saz, shourangiz (7, 8, 10) Dziadek Wincenty Bryćko – słowa (11) nagrane podczas spotkania wiosną 2011 roku przed domem dziadka na Mazurach w trakcie wiosennej trasy koncertowej. Dziadek miał wtedy 98 lat, a było to 3 lata przed jego „przeprowadzką” za granicę wieczności. Gospel Joy – chór /dyrygent – Agnieszka Baca Tomaszewska (2, 3) Dawid Fabisiak – skrzypce (6)