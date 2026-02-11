Masowe represje wobec chińskich kościołów

W ostatnich miesiącach Komunistyczna Partia Chin zintensyfikowała kampanię przeciwko niektórym znajwiększych niezarejestrowanych sieci kościelnych w Chinach. Te represje są następstwem wieloletnich nacisków na zbory, takie jak te należące do Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, który od grudnia 2018 roku jest obiektem poważnych ataków. W październiku 2025 roku władze rozpoczęły również skoordynowane naloty na wiele kampusów sieci Kościoła Zion, aresztując kilku przywódców kościelnych. Niedawno podobne działania wymierzono w Kościół Chrześcijański Yayang i powiązane z nim zbory.

Wczesnym rankiem 15 grudnia 2025 roku ponad 1000 funkcjonariuszy przeprowadziło nalot na 12 zborów powiązanych z Kościołem Chrześcijańskim Yayang. Podczas nalotów władze aresztowały setki wiernych i zatrzymały kluczowych pracowników kościoła. W kolejnych dniach radiowozy policyjne stacjonowały przed domami wielu wiernych.

5 stycznia setki policjantów i członków chińskich sił specjalnych otoczyły kościół chrześcijański Yayang w Wenzhou, blokując dostęp do budynku. Oprócz surowego ostrzeżenia obywateli przed robieniem zdjęć i nagrywaniem filmów, władze wysłały drony i pojazdy blokujące sygnał, uniemożliwiając korzystanie z urządzeń elektronicznych. Kilka osób zostało zatrzymanych za udostępnianie informacji w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem prywatnych komunikatorów.

Chociaż kościół pozostaje ukryty za rusztowaniami, sylwetka budynku wyraźnie wskazuje, że krzyż został usunięty z dzwonnicy. Pojawiły się również doniesienia o rozbiórce samej dzwonnicy. Uważa się, że władze zamierzają ostatecznie zburzyć lub znacząco przebudować budynek kościoła. Pomimo tych ostatnich kampanii, członkowie kościoła trwają niezachwianie w wierze. Dr Eric Foley z VOM Korea zauważa: „Gdy ich przywódcy trafiają do więzienia, ze zgromadzenia wyłaniają się nowi liderzy, którzy zajmują ich miejsce. To jest prawdziwe życie Kościoła… oddanie się Jezusowi Chrystusowi przez całe zgromadzenie”. Mimo poważnych trudności te kościoły nadal gromadzą się na nabożeństwach, a Ewangelia jest odważnie głoszona. Według ostatnich doniesień, 20 członków kościoła Yayang jest obecnie przetrzymywanych w areszcie, a represje ze strony rządu nadal trwają.

Módlmy się, aby pokój i siła Boga dodały otuchy sercom Jego uciśnionego ludu, gdy szukają Jego przewodnictwa w tych trudnych czasach prześladowań. Pośród obecnych trudności módlmy się, aby Pan nadal potężnie działał w kościołach w Chinach i za ich pośrednictwem, umożliwiając im odważne głoszenie przesłania o Jego ofiarnej miłości i przebaczeniu. Niech międzynarodowa presja zostanie wykorzystana w skoordynowanym wysiłku na rzecz obalenia opresyjnej polityki chińskiego rządu, przynosząc w ten sposób ulgę tym, którzy cierpią z powodu swojej wiary.

Źródło: VOM Canada, ChinaAid

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan