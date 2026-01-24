Masowe porwania z kościołów w stanie Kaduna w Nigerii

W niedzielę 18 stycznia w wiosce Kurmin Wali w nigeryjskim stanie Kaduna uprowadzono 177 chrześcijan z trzech kościołów — potwierdzili mieszkańcy w rozmowie z Truth Nigeria. 11 osób zdołało uciec; 166 nadal pozostaje w niewoli. Do porwań doszło podczas niedzielnych nabożeństw w dwóch kościołach Cherubim and Seraphim oraz szkółce niedzielnej Kościoła Ewangelicznego Winning All (ECWA).

Sprawcami byli uzbrojeni napastnicy, którzy przedstawili się jako Fulani (islamiści z przekanania). Napadli z trzech stron, otaczając budynki i grożąc śmiercią każdemu, kto spróbuje uciec. Po połączeniu grup wiernych z trzech kościołów, uprowadzili ich w kierunku lasu Rijana, znanego z wcześniejszych porwań i tortur. Części zakładników udało się uciec podczas przeprawy przez rzekę.

W obliczu nacisków ze strony administracji USA na Nigerię, by zaprzestała przemocy wobec chrześcijan, władze stanu Kaduna i nigeryjska policja zaprzeczyły wcześniej , jakoby doszło do jakichkolwiek porwań w Kurmin Wali. Policja wydała we wtorek (20 stycznia) oświadczenie, w którym potwierdziła porwania.

W odpowiedzi uruchomiono akcję poszukiwawczą przy wsparciu służb specjalnych.

Uwolnienie żony i córki zamordowanego duchownego

15 stycznia uwolniono żonę i córkę anglikańskiego księdza Edwina Achi, który zmarł w niewoli po porwaniu w październiku 2025 r. Kobiety przebywają obecnie pod opieką medyczną w szpitalu wojskowym w Kadunie. Gubernator stanu Uba Sani zapowiedział pełne wsparcie dla rodziny, w tym pokrycie kosztów leczenia, zapewnienie mieszkania i edukacji dla dzieci.

Skala przemocy wobec chrześcijan

Według raportu Observatory of Religious Freedom in Africa (ORFA), w latach 2019–2023 więcej cywilów zginęło z rąk pasterzy Fulani i powiązanych z nimi grup niż z rąk Boko Haram i ISWAP. Tylko „uzbrojeni pasterze Fulani” zabili w tym czasie blisko 12 tys. osób.

Raport podkreśla, że działalność Fulani Ethnic Militia stanowi obecnie największe zagrożenie w Nigerii, a ataki koncentrują się głównie na chrześcijańskich społecznościach w tzw. pasie Środkowym. Liderzy chrześcijańscy wskazują, że ataki mają na celu przejęcie ziem i islamizację regionów.

W najnowszym World Watch List 2026 organizacji Open Doors Nigeria zajmuje 7. miejsce wśród krajów najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan. W okresie od października 2024 do września 2025 w Nigerii zginęło 3 490 chrześcijan — 72% wszystkich ofiar na świecie.

Nowe zagrożenia

W północno-zachodniej Nigerii pojawiła się nowa grupa terrorystyczna — Lakurawa — powiązana z Al-Kaidą i wywodząca się z Mali. Grupa posiada zaawansowaną broń i głosi radykalną ideologię islamistyczną. Przemoc stopniowo rozlewa się także na południowe regiony kraju.

Źródło opr. red.: Morning Star News