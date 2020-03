Marynarka wojenna USA: Kapelan oskarżony za nauczanie o Jezusie

Kapelan marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych został oskarżony o złamanie państwowej Konstytucji za prowadzenie opcjonalnego, 12-tygodniowego seminarium „Przewódź jak Jezus” w bazie marynarki wojennej Newport na Rhode Island.

Według First Liberty Institute, organizacji prawnej zajmującej się wolnością religijną, komandor Richard Smothers znalazł się na celowniku Military Religious Freedom Foundation – MRFF (Wojskowa Fundacja Wolności od Religii) – organizacji, która domaga się ściśle świeckiej interpretacji Konstytucji – za promowanie w bazie religijnego seminarium.

MRFF wysłała e-mail z żądaniem, by kapitan Ian Johnson, dowódca bazy marynarki wojennej w Newport, zbadał sprawę Smothersa i każdej innej osoby, która promowała seminarium przez e-maile lub ulotki. Organizacja twierdzi, że służbiści są „nagabywani” do uczestnictwa w wydarzeniu o chrześcijańskiej orientacji.

W wywiadzie dla „Navy Times” opublikowanym w styczniu tego roku, Michael L. „Mikey” Weinstein, założyciel MRFF, oskarżył Smothersa o „uzbrajanie w chrześcijaństwo”. Dodał, że ci, którzy odpowiadają za seminarium, powinni być poddani „jawnemu i stanowczemu dochodzeniu i ukarani”.

„Nic nie może bardziej zakłócać należytego porządku i dyscypliny oraz spójności jednostki, niż tego typu przekaz” – powiedział.

W komentarzu do sprawy, First Liberty Institute zwróciło uwagę, że zachęcanie żołnierzy przez wiarę należy do zakresu obowiązków kapelana.

„Większość kapelanów jest wspierana przez konkretny kościół lub organizację religijną, chrześcijańską, żydowską, muzułmańską, czy reprezentującą inną religię” – stwierdzono w komentarzu. „Kapelani zgadzają się stać na straży przekonań tej organizacji i wypełniać swoje obowiązki jako przedstawiciele swojej wiary. Jeśli tego nie robią, tracą poparcie”.

„Dlatego to absurd, gdy atakuje się ich za dzielenie się pewnymi aspektami swojej wiary, jak w przypadku chrześcijańskiego kapelana, organizującego seminarium o Jezusie. To atak wymierzony przeciwko samemu zakresowi jego obowiązków” – wnioskuje FLI.

W odpowiedzi na skargę, komandor Elizabeth Baker, regionalna rzeczniczka marynarki wojennej na obszarze Stanów Środkowoatlantyckich, powiedziała, że nikogo nie zmuszano do uczestnictwa w seminarium.

„Kapelan nie wydał żadnego polecenia, by prowadzić jak Jezus (…) To raczej seria dyskusji po służbie tylko dla tych, którzy sami zgłoszą się do wzięcia w nich udziału” – powiedziała komandor Baker w wypowiedzi dla „Navy Times”.

Pełniący funkcję doradczą członek zarządu MRFF odpowiedział, że dyskusje pod nazwą „Przewódź jak Mahomet”, czy „Przywództwo ateistyczne” tak samo nie byłyby w bazie „tolerowane”.

Mike Berry, naczelny doradca First Liberty Institute, w wywiadzie dla Fox News z początku lutego powiedział, że Jezus był przywódcą, a analiza Jego przywództwa jest jak najbardziej legalna.

„Studiowanie Jego przywództwa jest absolutnie zgodne z prawem” – stwierdził Berry. „Faktycznie, niektórym naszym przywódcom wojskowym dobrze by zrobiło, gdyby trochę lepiej przestudiowali przywództwo Jezusa. Nie kto inny, jak sam nasz pierwszy głównodowodzący, George Washington, wzorował się na Jezusie jako na modelu przywództwa”.

First Liberty Institute to firma prawnicza, która w zeszłym roku wygrała 7 do 2 przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych w sprawie „American Legion i in. kontra American Humanist Association„, dotyczącej „Krzyża Pokoju”, pomnika I wojny światowej w Bladensburgu. Wysoki sąd orzekł, że pomnik, który od około 50 lat stoi na publicznej ziemi w Maryland, nie narusza Klauzuli Ustanowienia Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Autor: Brandon Showalter

Źródło: The Christian Post