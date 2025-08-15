Mary Lou Lackey i jej debiutancka piosenka „Thrill Of It”

Mary Lou Lackey, wschodząca gwiazda muzyki chrześcijańskiej, autorka tekstów i multiinstrumentalistka, zaprezentowała swój debiutancki singiel „Thrill Of It”. Utwór powstał we współpracy z Chrisem Llewellynem i Stephenem Mitchellem z zespołu Rend Collective oraz Savannah Locke. Za produkcję odpowiadają Wil Pearce (znany m.in. ze współpracy z Rend Collective i Chrisem Renzemą) oraz Stephen Mitchell. To energetyczna piosenka o rezygnacji z potrzeby kontroli i zaufaniu Bożemu prowadzeniu.

– Niepewność to najwyższa forma życia w wierze – mówi Mary Lou Lackey. – I to w porządku, że wiara i strach mogą istnieć równocześnie. Dla mnie życie „dla dreszczu emocji” oznacza otwartość na nieznane, wybieranie radości i zaufanie, że Bóg trzyma wszystko w swoich rękach. Mam nadzieję, że słuchając tej piosenki, odnajdziecie ten dreszcz także w swojej duchowej drodze i relacji z Chrystusem. Nie mogłabym zrealizować tego projektu bez wsparcia mojej rodziny, zespołu menedżerskiego i wszystkich, którzy współtworzyli ten utwór.

Mary Lou pochodzi z Pumpkin Center w Karolinie Północnej i od zawsze pasjonuje się opowiadaniem historii oraz tworzeniem muzyki pełnej emocji. Ma na koncie ponad 300 autorskich utworów, gra na gitarze, pianinie i mandolinie. Jej brzmienie łączy elementy folku, bluesa, rocka i popu w ramach muzyki chrześcijańskiej. Muzyczną drogę rozpoczęła od występów w kościele jako dziecko, a dziś może pochwalić się ogólnokrajowym uznaniem, m.in. zdobyciem „Złotego Biletu” w programie American Idol. Jej silny głos i szczere teksty – inspirowane także osobistym doświadczeniem życia z OCD – trafiają do szerokiej publiczności.

Pod skrzydłami nowej agencji Ginger Daisy Ventures Mary Lou szybko zyskuje popularność jako artystka warta uwagi. Jej występ na żywo z piosenką „Tear Stains On My Bible” zdobył już ponad 95 tysięcy wyświetleń na YouTube, co przełożyło się na dynamiczny wzrost liczby subskrybentów.

– Mieliśmy zaszczyt współpracować z wieloma artystami i społecznościami twórczymi na całym świecie – mówią Karen i Adrian Thompson z Ginger Daisy Ventures. – Nasze spotkanie z Mary Lou było niespodziewane, ale, jak wierzymy, zaplanowane przez Boga. To dla nas ogromna radość i przywilej wspierać tak utalentowaną i piękną osobę w jej powołaniu.

Autor: Herb Longs

Źródło: TCB