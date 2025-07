Mary-Clair wydaje długo oczekiwany debiutancki album „Enough”

Po ogromnym wsparciu ze strony czołowych platform streamingowych, wschodząca gwiazda muzyki pop i chrześcijańskiej, piosenkarka i autorka tekstów Mary-Clair, wydała 18 lipca 2025 roku swój debiutancki album zatytułowany Enough, nakładem wytwórni Vere Music. Jej najnowszy singiel Red Eye trafił na liczne playlisty, a obecny hit Your Love znalazł się na playliście „Christian Hits” w serwisie Pandora oraz na szczycie playlist muzyki chrześcijańskiej w Spotify i Amazon Music. Od premiery w maju utwór dostępny jest na wszystkich platformach streamingowych, a 16 maja ukazał się również teledysk.

Artystka, łącząca pop z muzyką chrześcijańską, zgromadziła już imponujące 5 milionów odtworzeń wszystkich utworów wydanych przed premierą długo wyczekiwanego albumu. Red Eye ukazał się tuż po singlu Never Be The Same (z gościnnym udziałem Tedashii).

Dotychczasowe single, takie jak Red Eye, Falling, Your Love i inne, dały emocjonalny przedsmak albumu Enough, budując napięcie i przygotowując grunt pod jego premierę.

Mary-Clair, obdarzona niezwykłym talentem, tworzy poruszające i pełne uwielbienia utwory, prezentując własną, unikalną wizję współczesnej muzyki chrześcijańskiej pop. Jej twórczość wyróżnia się urzekającym głosem, kreatywnością i autentycznością. W pracy nad albumem wspierał ją dwukrotny laureat nagrody GRAMMY, producent Tedd T (współpracujący m.in. z Dolly Parton, MercyMe, For King & Country).

Założyciel Vere Music, Rusty Harmon, skomentował:

„Mary-Clair nie przestaje nas zadziwiać swoją konsekwencją w pisaniu, produkcji i dostarczaniu inspirującej muzyki. Jej utwory zbliżają słuchaczy, sprawiając, że czują się częścią tych przeżyć. Mary-Clair i jej muzyka to prawdziwe dary.”

Nowe utwory z albumu Enough łączą głęboko osobiste historie z jasnymi melodiami i nowoczesnymi, a zarazem ponadczasowymi aranżacjami popowymi. To uniwersalne podejście z pewnością poruszy emocje i skłoni do refleksji, ukazując siłę wokalu artystki i jej talent narracyjny. Album, oparty na motywach wiary i uzdrowienia, zawiera również single Heaven In The Way, Still i There’s A God. Znajdziemy tu bogate akustyczne brzmienia i poruszający wokal Mary-Clair, opowiadające historie duchowe, ale jednocześnie bliskie codziennemu życiu.

„Te piosenki są dla ludzi, którzy szukają – Boga, miłości, sensu,” mówi Mary-Clair. „Chciałam stworzyć coś prawdziwego i surowego, ale też pełnego nadziei.”

Mary-Clair, pochodząca z Nashville, zaczęła pisać piosenki już jako nastolatka, współpracując z uznanym producentem Teddem T, który szybko dostrzegł jej talent. Inspirowana zarówno muzyką chrześcijańską, jak i świecką – od CeCe Winans i DC Talk po Queen i Aerosmith – wypracowała własne, niepowtarzalne brzmienie. Od najmłodszych lat czuła, jak wielką moc ma muzyka w życiu ludzi.

Premiera Enough zbiega się z początkiem jej kariery scenicznej – od występów na lokalnych scenach w Nashville po śpiewanie hymnu narodowego na wydarzeniach sportowych. Dzięki debiutanckiemu albumowi Mary-Clair tworzy przestrzeń muzyczną, w której inni mogą poczuć się zauważeni, wysłuchani i zrozumiani – szczególnie myśląc o młodej dziewczynie słuchającej radia. „Chcę, żeby wiedziała, że można słuchać fajnej muzyki, nie rezygnując z pewnych wartości,” mówi Mary-Clair. „To piosenki, w które włożyłam całe serce i uważam, że są bardzo aktualne – zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Czasem słucham ich i myślę: nie wierzę, że to ja. To zbyt piękne, by było prawdziwe.”

Źródło: TCB