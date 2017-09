Marthy Munizzi – No Limits Live

Muzyka gospel płynie we krwi Marthy Munizzi. Wszystko zaczęło się kiedy miała 8 lat. Jej rodzice, oboje ewangeliści, zabrali ją i jej siostrę w pierwszą podróż. Z czasem cała rodzina osiedliła się w Orlando na Florydzie a nastoletnie siostry poczuły smak samodzielnych występów wyruszając po stanie i usługując w kościołach, podczas konferencji i wydarzeń chrześcijańskich. Wtedy też Martha poznała swojego przyszłego męża Dana Munizzi, który również debiutował grając na gitarze basowej i klawiszach.

Trzy lata później para pobrała się i rozpoczęła wspólną służbę muzyczną. W 2002 wydali pierwszą płytę zatytułowaną „Say The Name”, za którą otrzymali pierwsze nominacje do Nagrody Dove i Grammy i zyskali rzesze fanów. W sumie Martha może pochwalić się takimi nominacjami w liczbie aż 19. Kolejna płyta „The Best Is Yet to Come” (2003) przyniosła nie tylko 3 nominacje ale także Nagrodę Stellar (Best New Artist), przyznaną po raz pierwszy artystce spoza środowiska afroamerykańskiego.

To wyróżnienie było dowodem ogromnej popularności artystki i jej wyjątkowego stylu a także akceptacji społeczności muzyki gospel. Trzecia płyta studyjna wydana rok później to wydanie świąteczne „When He Came” i kolejna Nagroda Stellar. Oprócz tych dwóch wyróżnień, Martha została jeszcze uhonorowana nagrodami Oasis Award, Christian Music Award i GMA Dove Award. Wtedy też Dan świadomie podjął decyzję o zaangażowaniu się w przemysł muzyczny na cały etat – zrezygnował z pracy w branży budowlanej i został managerem Marthy. Mieli zaszczyt usługiwać największym nazwiskom w środowisku chrześcijańskim: Joel Osteen, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Benny Hinn i CeCe Winans. Marta wypróbowała swoich sił również w aktorstwie pojawiając się w filmie pod tytułem „The Gospel”.

W roku 2009 Bóg poruszył serca tego małżeństwa do nowej inicjatywy

nazwanej ruchem „EPIC Worship”( Experience A Passionate Intimate Connection with God). Ruch ten gromadzi najlepszych liderów uwielbienia z całej Florydy, którzy spotykają się regularnie w różnych kościołach, żeby wywyższać i uwielbiać Jezusa. Cytując Marthę, dowiadujemy się, że „EPIC to społeczność ludzi, szukających relacji ze sobą i z Bogiem. Ale przede wszystkim pragniemy obecności Boga; o to przecież chodzi w uwielbieniu.”

Czwartą płytą piosenkarki była nagrana na żywo, dwupłytowa kolekcja „No Limits: Live” i przyznane jej aż 8 różnych nominacji. Płyta odniosła spory sukces na liście Billboard’a – 2. miejsce na Top Christian Albums i 1. na Top Gospel Albums. Album to w sumie blisko dwie godziny współczesnej muzyki gospel, które najlepiej prezentują dwa utworu: „Great Exchange” i „Till the Walls Fall” – silne, deklaratoryjne hymny brzmiące niczym bitwy muzyczne.

1 CD:

1. No Limits

2. Till The Walls Fall

3. The Walls Fall

4. Name Above All Names”

5. Great Exchange (Prelude)

6. Great Exchange”

7. Renew Me

8. Prophetic (Interlude)

9. Forever You’re My King

10. What He’s Done

11. Amazing Love (P.D.)

12. Amazing Love

2 CD:

1. Always Welcome

2. Holy Spirit Fill This Room

3. Come Holy Spirit

4. He’s Already Provided

5. I Believe God

6. While You Worship (Chandler’s Song)

7. You’ve Been So Good

8. You’ve Been So Good (Reprise)

9. Jesus Is The Best Thing

10. Chosen Generation

Źródło opr.: http://marthamunizzi.com/about/, http://www.allmusic.com/album/no-limits-live-mw0000759538, https://en.wikipedia.org/wiki/Martha_Munizzi.

Wykonawca: Marthy Munizzi

Płyta: No Limits Live