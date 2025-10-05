„Marsz dla Jezusa” w Gwatemali

Już po raz trzeci z rzędu stolica Gwatemali była gospodarzem „Marszu dla Jezusa” – wielkiego zgromadzenia, które połączyło setki osób z różnych Kościołów i denominacji w publicznym wyrazie wiary i jedności.

Jak podaje Bendición News, marsz rozpoczął się na Placu Konstytucji, skąd uczestnicy przeszli Szóstą Aleją, głosząc swoje przekonania.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie stało się ważnym miejscem spotkań liderów chrześcijańskich z całego kraju, gromadząc przedstawicieli wspólnot, misji i służb w ramach szczególnego programu modlitwy za społeczeństwo oraz władze państwowe.

Marsz odbył się pod hasłem „Moc jest w Jego Krwi”. W programie znalazły się uwielbienie, modlitwa, taniec oraz dźwięk szofaru. Jednym z centralnych momentów była wspólna celebracja Wieczerzy Pańskiej – symbol jedności i duchowego odnowienia uczestników.

Celem wydarzenia było przekazanie mieszkańcom przesłania nadziei. Organizatorzy opisali marsz jako impuls do zacieśniania więzi wewnątrz chrześcijańskiej wspólnoty w Gwatemali.

Na zakończenie wyrazili nadzieję, że z roku na rok liczba uczestników będzie rosła, a sam marsz pozostanie nie tylko świętem, lecz także wyrazem odnowionego zaangażowania gwatemalskich wierzących w jedność wiary i działania.

Źródło: Christian Daily