Co każdy mężczyzna utracił, nie wiedząc czego najbardziej pragnie jego żona.

Autorzy książki, Stephen Arterburn i Fred Stoeker, są przekonani, że każdy mężczyzna może spełnić ukryte najgłębsze pragnienia swojej żony. Jednakże, istnieje pewien poważny problem, większość z nas nie bardzo się orientuje, jakie są to pragnienia i w jaki sposób można je wypełnić.

Książka Małżeństwo każdego mężczyzny obnaża popularne błędne koncepcje na temat tego, co to znaczy sprawować biblijny autorytet oraz rozumieć rolę podporządkowania się w relacji małżeńskiej. Ta fundamentalna pozycja może pomóc mężczyznom zrozumieć i zastosować ważne, ale często przeoczane, zasady dotyczące przywódczej roli mężczyzny w małżeństwie.

Opierając się na szczerych przemyśleniach wynikających z osobistych zmagań i dążeń do osiągnięcia opartej na Biblii jedności w swoich małżeństwach, a także na wieloletnich doświadczeniach w zakresie doradztwa małżeńskiego, Arterburn i Stoeker pokazują jak w praktyce stosować solidne, wypróbowane nauczanie biblijne w codziennych potencjalnie trudnych sytuacjach, które mogą być zarzewiem kłótni i spięć w małżeństwie.

Niniejsza pozycją jest drugą w kolejności serii książek dla każdego mężczyzny po Bitwie każdego mężczyzny. Małżeństwo każdego mężczyzny stanowi niezwykłą pomoc w budowaniu wzajemnego szacunku i poświęcenia w małżeństwie, idąc za przykładem Chrystusa, które ukochał swoją oblubienicę, Kościół.

O autorach

Stephen Arterburn jest współautorem bestsellerowej serii wydawniczej „Każdego mężczyzny”. Jest także założycielem i prezesem New Life Clinics, gospodarzem programu radiowego New Life Live!, nadawanego codziennie na terenie Stanów Zjednoczonych, organizatorem konferencji Women of Faith, znanym mówcą i duchownym oraz autorem ponad czterdziestu książek. Mieszka w Laguna Beach w Kaliforni, USA.

Fred Stoeker jest współautorem bestsellerowej serii wydawniczej „Każdego mężczyzny”. Jest także współzałożycielem i prezesem Living True Ministries oraz mówcą konferencyjnym. Służył poradą setkom mężczyzn i małżeństw. Wraz ze swoją żoną Brendą mieszka niedaleko Des Moines w stanie Iowa, USA.

Dane książki:

Autorzy: Stephen Arterburn i Fred Stoeker

ISBN: 978-83-61131-49-6

Liczba stron: 400

Wymiary: A5 (145 x 205 mm)

Rok wydania: 2018

Wydawca: Wydawnictwo Dobry Skarbiec

Patronat medialny: Radio Chrześcijanin