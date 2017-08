Mali: Uprowadzeni misjonarze pojawiają się na nagraniu video

1 lipca koalicja zrzeszonych z al-Kaidą ugrupowań terrorystycznych opublikowała nagranie video z sześcioma uprowadzonymi obcokrajowcami, w tym trojgiem misjonarzy. Nagranie ukazało się zaledwie kilka godzin przed tym, gdy francuski prezydent Emmanuel Macron odbył swoją ostatnią wizytę na Mali, oferując temu afrykańskiemu państwu pomoc w antyterrorystycznych działaniach w regionie Sahel. Troje misjonarzy, którzy pojawiają się na nagraniu, pochodzi z Kolumbii, Australii i Szwajcarii.

Kolumbijska zakonnica, sześćdziesięciokilkuletnia Gloria Argoti,

została uprowadzona 7 lutego, gdy napastnicy wdarli się do jej zgromadzenia w Karangasso na południu Mali. Wcześniej nie było żadnych wiadomości odnośnie miejsca jej pobytu, a żadna organizacja nie wzięła na siebie odpowiedzialności za jej porwanie i przetrzymywanie. To obecnie pierwszy dowód na to, że kolumbijska zakonnica żyje.

Osiemdziesięciodwuletni australijski chirurg, Ken Elliott,

został porwany w styczniu 2016 roku razem ze swoją żoną Jocelyn z miasta Djibo na północy Burkina Faso, w pobliżu granicy z Mali. Małżeństwo zostało uprowadzone tego samego dnia, w którym ugrupowanie o nazwie Al-Kaida w Islamistycznym Maghrebie (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb – AQIM) zabiło 29 osób w stolicy Burkina Faso, Ouagadougou, w tym sześciu pochodzących z Kanady chrześcijańskich pracowników humanitarnych oraz amerykańskiego misjonarza. Choć Jocelyn została wypuszczona na wolność miesiąc później, jej mąż nadal jest przetrzymywany.

15 stycznia zrzeszone z al-Kaidą ugrupowanie terrorystyczne o nazwie Ansar al-Dine porwało pochodzącą ze Szwajcarii chrześcijańską misjonarkę Beatrice Stockly z jej domu w Timbuktu w Mali. To już drugi raz w ciągu czterech lat, gdy Beatice została porwana przez bojowników. Gdy Ansar al-Dine przejęło kontrolę nad Timbuktu, kobieta została oskarżona o nawracanie na chrześcijaństwo, zatrzymana na dziesięć dni i ostrzeżona, że jeśli spróbuje wrócić do Timbuktu, zostanie stracona. Pomimo ostrzeżenia Beatrice wróciła tam w 2013 roku, gdy wojska francuskie uwolniły miasto spod panowania terrorystów. W styczniu 2016 roku AQIM opublikowała nagranie video, na którym Beatrice pojawia się w islamskim stroju razem z angielskojęzycznym d

żihadystą, który proponuje wymianę więźniów.

Teraz, rok później, na portalu społecznościowym

ukazało się inne nagranie video, na którym Beatrice, z zasłoniętą twarzą, powiedziała po francusku, że jest przetrzymywana od 130 dni, ale czuje się dobrze i jest dobrze traktowana. Na koniec podziękowała swojej rodzinie i szwajcarskiemu rządowi za wszystkie wysiłki w celu jej uwolnienia.

Na nagraniu nie było żadnej wzmianki o amerykańskim misjonarzu, który zaginął w październiku zeszłego roku. Jeff Woodke, pracownik filii organizacji Młodzież z Misją (Youth With A Mission), został uprowadzony przez nieznanych w mieście Abalak na północy Nigru. Do tej pory prawie nic nie wiadomo o stanie czy miejscu pobytu Jeffa, poza tym, że trop jego porywaczy prowadzi do sąsiedniego Mali, o czym dowiedziały się władze Nigru. 11 lipca Els Woodke opublikowała nagranie video, na którym wyraziła swoją rozpacz i pragnienie skontaktowania się z porywaczami męża.

Prośmy Pana Boga,

by namacalnie zamanifestował swoją kojącą obecność wśród uprowadzonych misjonarzy podczas ich pobytu w niewoli. Módlmy się, by Jego miłość spowodowała przemianę serc ich porywaczy. Niech posługa Ducha Świętego przyniesie pociechę także rodzinom i przyjaciołom tych misjonarzy, przypominając im o Bożej obietnicy „pewnej pomocy w utrapieniach” (Psalm 46,1). Poza tym, módlmy się też o ochronę dla innych przebywających w Mali zagranicznych pracowników misyjnych, by potrzebna pomoc humanitarna nadal mogła docierać do cierpiących mieszkańców kraju.

Źródła: World Watch Monitor, Religious Liberty Bulletin

za Głos Prześladowanych Chrześcijan