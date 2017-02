Mali: Kolumbijska zakonnica porwana

W nocy z 7 na 8 lutego na południu Mali uzbrojeni mężczyźni porwali kolumbijską zakonnicę. Ten incydent to kontynuacja serii ataków na cudzoziemców, która ma miejsce w Mali od kilku lat.

Grupa uzbrojonych mężczyzn włamuje się do klasztoru

Gloria Agoti należy do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Karangasso, oddalonego o 300 km od stolicy kraju Bamako. Lokalne źródła donoszą, że około godziny 21 do klasztoru wtargnęła grupa uzbrojonych mężczyzn. Porwali oni zakonnicę oraz zamknęli w jednym z pokoi jej asystentkę. Porywacze uciekli z klasztoru samochodem, a następnie kontynuowali podróż motocyklami. Razem z nimi zniknęło także wiele kosztowności. Asystentka zakonnicy została znaleziona i uwolniona.

Atak w rzekomo bezpiecznej dzielnicy

„Region, w którym została porwana zakonnica, to spokojny teren, więc to bardzo zaskakujące”, powiedział pastor Edmond Dembele, sekretarz generalny konferencji biskupów w Mali. „Obszar nie był wcześniej dotknięty żadnymi konfliktami, jakie panują w innych częściach kraju”. Malijskie służby bezpieczeństwa zainicjowały akcję ratunkową. Do tej pory żadna grupa nie przyznała się do zamachu.

Grupy dżihadystów wkraczają dalej

Grupy dżihadystyczne zdobywają w Mali coraz większą siłę i wzmacniają swoje ataki przeciwko malijskim służbom bezpieczeństwa, a także oddziałom ONZ. 18 stycznia 2017 r. na terenie koszar w mieście Gao na północy eksplodował samochód wypełniony materiałami wybuchowymi. Ponad 60 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych. W styczniu 2016 r., również na północy, uzbrojeni mężczyźni porwali z własnego mieszkania misjonarkę ze Szwajcarii.

Porwanie zakonnicy to kolejna wskazówka, że wpływ islamistów rośnie. Ta sytuacja to pierwszy atak na południu kraju od czasu zamachu na hotel w listopadzie 2015 r., w którym zginęły 22 osoby.

W Światowym Indeksie Prześladowań Mali zajmuje 32 miejsce i należy do 15 krajów afrykańskich, w których chrześcijanie są narażeni na duży stopień prześladowania.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Mali!

• Módlmy się o ochronę dla kolumbijskiej zakonnicy, aby wydostała się na wolność bez szwanku.

• Módlmy się, aby chrześcijanie z Mali nie tracili odwagi, nadal żyli swoją wiarą i byli świadectwem dla innych.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor

Tłumacz Alicja Gubernat